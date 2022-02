Uno di Noi Sta Mentendo, su Netflix la serie tv mistery: trama e cast

È stata descritta come una combinazione fra The Breakfast Club e Pretty Little Liars. Arriva su Netflix - e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick - da oggi, 18 febbraio, Uno di Noi Sta Mentendo (One of Us Is Lying), serie tv di genere mystery young adult scritta da Erica Saleh e basata sull’omonimo romanzo best seller di Karen M. McManus. Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è sapere.