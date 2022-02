Addio La fantastica signora Maisel, ecco quando finirà

La fantastica signora Maisel, il comunicato

La fantastica signora Maisel 4, il nuovo trailer

"Amy, Dan e La fantastica signora Maisel hanno tracciato un percorso senza precedenti, elevando le storie che raccontiamo sulle donne, sfidando le norme del nostro settore e cambiando per sempre il panorama dell'intrattenimento con la loro narrazione unica nel suo genere", ha dichiarato la presidente di Amazon Studios Jennifer Salke in un comunicato. "Le dozzine di premi cementano l'eredità de La fantastica signora Maisel in molti modi, ma ciò che è ancora più duraturo e toccante sono i personaggi creati da Amy e il mondo gioioso, brillante e singolare a cui lei e Dan hanno dato vita. Questa serie ha significato tantissimo per Prime Video e gli effetti del suo successo si faranno sentire molto tempo dopo la sua ultima stagione. Non vedo l'ora che i fan e il pubblico di Prime Video in tutto il mondo possano assaporare ogni momento mentre ci imbarchiamo nel culmine di questa serie rivoluzionaria e indimenticabile". Le riprese della quinta e ultima stagione sono già in corso New York, e le puntate verranno pubblicate probabilmente a inizio 2023. Amy Sherman-Palladino aveva parlato della conclusione della serie in un'intervista di alcuni mesi fa. "Non vogliamo, in alcun modo, trattenerci più del dovuto. Midge ha un viaggio da intraprendere. Riguarda i sacrifici, che sono divertenti al contrario di 'Sono seduta in un attico e sono straricca e ho un sacco di chihuahua'. Sappiamo, emotivamente, dove vogliamo farla finire e a che punto vogliamo che finisca. Semplicemente non sappiamo quanti episodi ci vorranno per arrivarci".