La fantastica signora Maisel 4, il nuovo trailer

La fantastica signora Maisel 4 arriverà su Prime Video il 18 febbraio, con due nuovi episodi in uscita ogni venerdì per quattro settimane. La serie sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Nell'attesa è stato diffuso il trailer della quarta stagione.

Ecco la sinossi della quarta stagione: “È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici”. "Ogni volta che mi esibirò, dirò esattamente quello che mi passa per la testa", dice una Midge alla sua agente Susie nel trailer. Avevamo lasciato la protagonista senza un lavoro e senza soldi dopo una battuta infelice sulla sessualità di Shy Baldwin, con cui era in tour. Nel cast della quarta stagione sono previste anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop , Milo Ventimiglia , John Waters e Jason Alexander. La Fantastica Signora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel) è stata creata da Amy Sherman-Palladino e dall’executive producer Daniel Palladino, ed è scritta e diretta da entrambi. Nel cast Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, e Luke Kirby.

Milo Ventimiglia nel cast

Ancora non si hanno informazioni sul ruolo che Milo Ventimiglia avrà nella serie. Nel 2018, però, Sherman-Palladino aveva dichiarato la sua intenzione di portare l'attore sul set: “Non crediate che non sia stato discusso! Ci vorrebbe la parte giusta. Non può essere solo un cameo, ma ci deve essere un po’ di sostanza. E poi dovrà avvenire in un periodo in cui possiamo raderlo e tagliargli i capelli in un look anni ’50. Ma accadrà sicuramente”. I due del resto si conoscono bene: Amy Sherman-Palladino è la creatrice di Una mamma per amica, serie che ha lanciato la carriera di Milo Ventimiglia (che nella serie interpretava Jess).