La fantastica signora Maisel, il poster della stagione 4

C'è da attendere fino a febbraio per il ritorno della casalinga, dal travolgente talento comico, più amata del piccolo schermo ma Midge/Rachel Brosnahan è già in postazione, pronta ad alzare la posta in gioco

L'uscita del poster ufficiale lasciava intendere che le nuove puntate sarebbero arrivate presto e in un certo senso è così. La quarta stagione de “La fantastica signora Maisel” debutterà in streaming il prossimo 18 febbraio. Amazon Prime Video ha svelato la data accompagnando la comunicazione con un nuovo teaser che aumenta la curiosità per gli sviluppi della storia in onda dal 2017.

Nell'attesa, non resta che dedicarsi al rewatch delle prime tre formidabili stagioni, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick..

Il poster con Rachel Brosnan approfondimento La fantastica signora Maisel 4, nuove foto della serie TV “The Marvelous Mrs. Maisel”, il titolo originale della serie, è certamente uno dei prodotti che più hanno risentito della sospensione delle produzioni cinematografiche e televisive dovuta alla pandemia. Ambientata quasi interamente a New York, nei tardi anni Cinquanta, lo show ha tra i suoi punti di forza proprio il set e i soggetti coinvolti nelle riprese, dal cast ai produttori, non hanno nascosto le difficoltà del dover girare all'aperto come al chiuso nelle fasi più dure della passata stagione, caratterizzata da severe restrizioni in tutto il mondo e soprattutto nelle metropoli degli States. Un assaggio del frutto dell'intenso lavoro degli ultimi mesi è offerto dal nuovo teaser, un minuto di immagini che mostrano la protagonista Midge Maisel a colloquio con la sua manager Susie Myerson: le due donne devono trovare il modi di alzare la posta in gioco e dare alla signora Maisel un ruolo di primo piano nel mondo dello spettacolo comico. Riflettori puntati - è proprio il caso di dire - su Midge/Rachel Brosnahan in primo piano nel poster ufficiale della nuova stagione col rossetto rosso, le unghie laccate e le onde morbide (il look Fifties, tipico del suo personaggio), pronta dietro al suo microfono per un nuovo esilarante numero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Marvelous Mrs. Maisel (@maiseltv)

Il nuovo ciclo di episodi dopo due anni Circa due settimane fa sui social erano state condivise alcune foto dal set della stagione 4 dello show di Amy Sherman-Palladino e il clamore per queste due anticipazioni ha dato una misura dell'attesa per il nuovo ciclo di puntate.

Gli ultimi episodi inediti del successo televisivo risalgono a circa due anni fa: la terza stagione è andata in onda, in versione originale, a dicembre del 2019, e le stesse puntate sono poi approdate in streaming col doppiaggio in italiano nel febbraio 2020. La storia finalmente va avanti, dunque: con la brillante protagonista ritroveremo gli irresistibili Tony Shalhoub, Alex Borstein e Marin Hinkle ma anche nuovi volti tra cui Jackie Hoffman e Allison Guinn con ruoli ancora da scoprire.