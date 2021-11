La fantastica signora Maisel 4, nuove foto della serie TV

Rachel Brosnahan, Toni Shalhoub e Marin Hinkle sono i protagonisti degli scatti che mostrano i loro personaggi all'opera nei prossimi episodi dello show di Amy Sherman-Palladino Condividi

I fan non stanno più nella pelle per l'arrivo della quarta stagione de “La fantastica signora Maisel” i cui nuovi episodi tardano ad essere distribuiti a causa di tutte le pause della lavorazione nelle stagioni della pandemia. La diffusione di foto inedite, però, lascia ben sperare gli spettatori. La messa in onda delle nuove puntate non ha ancora una data ma il debutto potrebbe essere prossimo.



L'ultima stagione nel 2020 approfondimento La fantastica signora Maisel 4, foto e video dal set Si sprecano i commenti sotto ai post che raccolgono le nuove due foto dal set de “La fantastica signora Maisel 4”. Qualche utente ammette di aver perso la pazienza, altri - la maggior parte - non vedono l'ora di godersi la visione delle nuove puntate. Le parole più divertenti sono quelle di Rachel Brosnahan, la fantastica interprete di MidgeMaisel. Ad un fan che scrive “Sono invecchiato di venti anni da quando è stata realizzata l'ultima stagione”, l'attrice statunitense replica “Anche io”. In effetti, è passato del tempo dalla messa in onda delle ultime puntate che in Italia sono arrivate ad inizio 2020 (negli Stati Uniti nel 2019). In quest'ottica, l'uscita delle due nuove foto che mostrano in anteprima i tre membri del cast principale, Rachel Brosnahan, Toni Shalhoub e Marin Hinkle, interpreti, rispettivamente, di Midge e dei suoi genitori, Abe e Rose Weissman, è ancora più clamorosa e se da un lato fa pensare che per il rilascio dei nuovi episodi manchi ormai poco, dall'altra parte, fa crescere ancora di più l'attesa per sapere come continuerà la storia.





Cosa mostrano le due foto approfondimento Le migliori serie TV da vedere a novembre 2021. FOTO Nel primo scatto, la protagonista Midge (che ha il volto dell'attrice Rachel Brosnahan) è sdraiata e avvolta nei suoi pensieri in quello che, apparentemente, sembra il camerino di un teatro, location dove nelle ultime stagioni siamo stati abituati a vederla passare molto tempo vista la svolta positiva della nuova professione da comica della ex casalinga ebrea di New York. Protagonisti del secondo scatto, Abe e Rose Weissman, padre e madre di Midge che si godono un pasto davanti a uno schermo televisivo: è ragionevole supporre che la coppia stia per assistere ad un'esibizione della prodigiosa figlia che, nelle passate stagioni, aveva debuttato con i suoi numeri anche sul piccolo schermo. Non si può dedurre molto di più da queste anticipazioni e le foto, pubblicate sui social media da Amazon Prime e ripostate sul profilo Instagram ufficiale dello show, non chiariscono il nodo sulla distribuzione del nuovo materiale. Per ingannare il tempo, non resta che dedicarsi ad un rewatch delle prime tre stagioni le cui puntate sono disponibili su Amazon Prime Video e sono visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.