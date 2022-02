Il prossimo 3 settembre ricorre il 40mo anniversario della morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale e prefetto assassinato dalla mafia in un agguato in cui morirono anche sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. E per onorare una figura cosi importante per la storia del nostro Paese, la casa di produzione Stand by me, incaricata da Rai Fiction per conto di Rai Uno ha messo in produzione una serie tv in otto puntate che raccontà gli ultimi anni di Dalla Chiesa. La regià e stata affidata a Lucio Pellegrini, le riprese sono iniziate il 25 ottobre. Nella parte del protagonista c'è Sergio Castellitto e la fiction dovrebbe andare in onda questa primavera