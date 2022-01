Christian, l'artwork di Tvboy per la serie Sky Original

Lo street artist colpisce ancora. A Roma apparsa la nuova opera “CHRISTIAN FACCI IL MIRACOLO”. Un’iniziativa targata Sky per il lancio del supernatural crime drama Sky Original, da stasera in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Un'opera dello street artist di fama internazionale Tvboy è appena apparsa in via dei Pettinari a Roma, a due passi da Ponte Sisto. Questa volta Tvboy ha lasciato il segno con uno stencil dedicato a CHRISTIAN, il supernatural crime drama targato Sky Original su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 28 gennaio.

Nell’opera intitolata "Christian facci il miracolo", di cui potete apprezzare il making of nel video in alto su questa pagina, l’artista ha raffigurato con il suo personalissimo stile i due personaggi principali della serie, Christian (interpretato da Edoardo Pesce) e Matteo (Claudio Santamaria), rendendo esplicito il legame che li unisce in merito alle inspiegabili capacità miracolose di Christian, rappresentate qui dalle stimmate e dall’aureola dorata.

È un augurio di speranza quello che emerge chiaramente dalla presenza di una colomba, simbolo di pace, e dalla richiesta di aiuto che Tvboy, mettendosi nei panni di tutti noi, rivolge al protagonista: un miracolo straordinario, nello stile di questo nuovo supereroe anticonvenzionale, proprio oggi quando ce n’è più bisogno.