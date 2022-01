L'amica geniale 3: uscita, cast e trama della nuova stagione

Piccola modifica per la data di messa in onda de L’amica geniale, una stagione davvero intensa, basta su Storia di chi fugge e di chi resta di Elena Ferrante Condividi

L’amica geniale è un fenomeno di caratura mondiale. I romanzi di Elena Ferrante hanno stregato lettori in ogni dove, non soltanto in Italia. Per questo motivo l’arrivo della terza stagione tiene i fan col fiato sospeso in svariati Paesi. I nuovi episodi saranno basati su Storia di chi fugge e di chi resta. Le protagoniste hanno ormai abbandonato la giovane età e si ritrovano a fare i conti con il mondo reale.

L’amica geniale 3, quando esce approfondimento L'amica geniale 3, iniziate le riprese a Napoli: le prime foto dal set La messa in onda della prima puntata de L’amica geniale 3, che dovrebbe comprendere i primi due episodi, era inizialmente prevista per martedì 8 febbraio. Si è però deciso di modificare la data, optando per domenica 6 febbraio. Ciò vuol dire che l’attesa serie TV sarà trasmessa proprio il giorno dopo l’attesissima finale di Sanremo 2022.

L’amica geniale 3, trama e cast approfondimento L'amica geniale 3, al via le riprese a Firenze. FOTO Nella terza stagione de L’amica geniale le due protagoniste hanno 30 anni. Di tempo ne è passato dagli eventi degli ultimi episodi andati in onda. Lenù ha iniziato una fortunata carriera da scrittrice. La sua vita privata, però, non la soddisfa. Inizia a fare i conti con alcune critiche, ma soprattutto è stanca della quotidianità matrimoniale al fianco di Pietro. Tornata a Napoli, ritroverà Enzo e Pasquale. Questi le parlano di Lila e della sua vita sofferta. Lila ha trovato la forza di lasciarsi alle spalle Stefano. Dopo le violenze subite, aiutata dai suoi amici, riesce a ripartire a San Giovanni a Teduccio con il piccolo Rino, suo figlio. Deve lottare ogni giorno, provando a cambiare le cose in ambito lavorativo. Sono gli anni ’70 e la lotta di classe è all’ordine del giorno. Lavora in fabbrica, dove viene sfruttata, ma ha al suo fianco Enzo, che ama. I due provano a cambiare vita, entrando nel settore informatico. Lei, però, non perde di vista la propria lotta, divenendo una vera e propria sindacalista.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a gennaio 2022. FOTO Daniele Luchetti ha sostituito Saverio Costanzo alla regia degli episodi de L’amica geniale 3. Il regista ha confermato come il cast rimarrà lo stesso degli episodi precedenti. Almeno per quanto riguarda quello principale. Si è preferito dare spazio agli attori cui il pubblico si è affezionato, optando per un intenso lavoro di make-up, così da aumentare un po’ gli anni mostrati dal loro volto. In seguito, però, ci sarà l’addio di Margherita Mazzucco e Gaia Girace alle parti che le hanno rese celebri. Le due attrici proseguiranno con la propria carriera ma, per questioni anagrafiche, non potranno più interpretare Elena e Lila. Il nuovo progetto della serie, che non ha ancora una data d’uscita, non essendo entrato in produzione, farà riferimento a Storia della bambina perduta, ultimo romanzo della serie de L’amica geniale di Elena Ferrante. Ecco il cast principale: Margherita Mazzucco: Elena “Lenù” Greco

Gaia Girace: Raffaella “Lila” Cerullo

Anna Rita Vitolo: Immacolata Greco

Luca Gallone: Vittorio Greco

Imma Villa: Manuela Solara

Antonio Milo: Silvio Solara

Alessio Gallo: Michele Solara

Valentina Acca: Nunzia Cerullo

Antonio Buonanno: Fernando Cerullo

Nunzia Schiano: Nela Incardo

Matteo Cecchi: Pietro Airota

Daria Deflorian: Adele Airota

Bruno Orlando: Franco Mari

Francesco Russo: Bruno Soccavo

Giovanni Cannata: Armando Galiani

Giovanni Buselli: Enzo Scanno

Eduardo Scarpetta: Pasquale Peluso

Christian Giroso: Antonio Cappuccio