L'amica geniale 3, iniziate le riprese a Napoli: le prime foto dal set

L'amica geniale 3, le riprese

Le riprese della fortunata fiction Rai si stanno svolgendo in piazza Dante, nel centro storico di Napoli. Per l'occasione, l’intera piazza è stata organizzata in modo da ambientare la serie negli Anni Settanta. Altre scene sono già state girate anche in un altro luogo simbolo della città, piazza del Gesù. Anche qui sono stati inseriti dettagli tipici di quegli anni, come la fermata dell’autobus 140 per Posillipo. Per consentire le riprese della serie, nei tratti di strada interessati è impossibile circolare ed è sospesa la sosta sulle strisce blu. Le riprese sono state precedentemente stoppate a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): ora però i lavori sono ricominciati in modo da far arrivare la storia di Lila e Lenù sugli schermi probabilmente per la seconda metà del 2021. Tra gli scorci scelti per le riprese anche il lato di Port'Alba, già visto in alcune scene nella seconda stagione, quando Elena si reca nei pressi della Libreria Berisio.