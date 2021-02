L'amica geniale 3, al via le riprese a Firenze. FOTO

Le foto pubblicate sul web mostrano le nozze di Lenù con Pietro Airota nella Firenze degli anni ‘70 Condividi:

Un nuovo set allestito per la terza stagione de “L’amica geniale”, che passa da Napoli a Firenze. Anche il capoluogo toscano si ritrova a viaggiare a ritroso nel tempo, fino a ritrovare la magia degli anni ’70.

approfondimento L’amica geniale 3, le riprese a Napoli Un set a cielo aperto che ha attirato svariati curiosi, tra i quali molti fan che non vedono l’ora di poter apprezzare il nuovo capitolo della storia tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Il primo giorno di riprese ha visto cast e crew impegnati a Piazza della Signoria. Molti gli scatti rapidamente comparsi in rete, tra i quali si distinguono quelli del sindaco di Firenze Dario Nardella. Nel post pubblicato dal primo cittadino si vede Margherita Mazzucco, ovvero Elena “Lenù” Greco, in abito da sposa.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a febbraio I lavori dovrebbero proseguire fino al 20 febbraio 2021, stando a quanto riportato da Toscana Film Commission. Si lavorerà in svariati luoghi simbolo della città di Firenze. Dalla già citata Piazza della Signoria a Piazza Santa Croce, così come in Piazza Santissima Annunziata. A ciò si aggiungeranno delle location private dal valore storico, come una dimora sita tra via de’ Servi e Piazza Santissima Annunziata. Un primo approccio con Firenze al quale ne seguirà un secondo. A settembre 2021 si tornerà in questi luoghi per completare gli episodi della serie, con la produzione che si sposterà poi in Versilia. Durante il primo giorno di riprese è stata girata la scena del matrimonio tra Lenuccia e il professore Pietro Airota, interpretato da Matteo Cecchi, che ha confermato il tutto con una storia su Instagram.