Batwoman, ecco come è Poison Ivy nella serie tv. FOTO

Poison Ivy è arrivata nel mondo di Batwoman. Nell'ottavo episodio della serie in onda su The CW, i fan hanno potuto ammirare il look del personaggio interpretato da Bridget Regan.

Batwoman, le foto di Poison Ivy approfondimento Batwoman 3, il teaser trailer della nuova stagione TvLine ha pubblicato in esclusiva tre immagini di Poison Ivy interpretata da Bridget Regan. La villain è apparsa in alcuni flashback con protagonista Renee Montoya (Victoria Cartagena). La stessa attrice ha commentato il suo esordio nella serie: “Ho basato tutto sull’idea che le piante siano migliori delle persone, e basta. Sono stata davvero attratta dalla sua missione. Sono stata attratta da questa metamorfosi che ha attraversato: il suo impegno estremo per quella missione, quanto sia radicalizzata, quanto sia appassionata”. Nel finale della seconda stagione di Batwoman, Ryan Wilder ha raccolto l’eredità del personaggio dopo che Kate Kane è andata alla ricerca del cugino Bruce Wayne/Batman. La protagonista ha inoltre scoperto che la madre di Ryan è viva e non è morta durante il parto. Nel cast ci saranno anche Jada Jet (Robin Givens), Marquis Jet (Nick Creegan), Renee Montoya (Victoria Cartagena), e appunto Pamela Isley/Poison Ivy (Bridget Regan).

Batwoman, chi è Poison Ivy approfondimento Le migliori serie TV da vedere a gennaio 2022. FOTO La versione di Poison Ivy affidata a Bridget viene descritta come un’ex studentessa di botanica della Gotham University, una brillante scienziata piena di passione che vuole rendere migliore il mondo. I suoi progetti vengono però drasticamente modificati quando viene coinvolta nell’esperimento di un collega e le viene iniettato un mix di tossine estratte dalle piante, trasformandosi così in Poison Ivy. Pamela ha usato i suoi nuovi poteri per fare ciò che pensava fosse giusto, anche se Batman e le persone che le erano più vicine non erano d’accordo con i suoi metodi. Dopo essere scomparsa per alcuni anni, ora Poison Ivy tornerà in cerca di vendetta.