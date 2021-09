Batwoman 3, il teaser trailer della nuova stagione

Le immagini in anteprima mostrano il passaggio di Alice, interpretata dall'attrice Rachel Skarsten, al Bat-team. Nei nuovi episodi atteso il debutto della villain Poison Ivy Condividi:

“The Bat is Back”, così esordisce il teaser trailer reso disponibile in rete da The CW che mostra in anteprima alcune immagini dei nuovi episodi che saranno trasmessi dall'emittente a partire dal 13 ottobre. Nel teaser, spazio all'attrice Rachel Skarsten che nella serie interpreta Red Alice in contatto col Bat-team, di cui entra a far parte, dalla prigione.

@The CW

Le anticipazioni della nuova stagione approfondimento Batwoman, le foto del costume di Javicia Leslie Le dichiarazioni di Javicia Leslie a proposito della terza stagione di “Batwoman” hanno innalzato le aspettative per i nuovi episodi. L'attrice, che interpreta l'eroina Ryan Wilder che ha ereditato maschera e mantello di Kate Kane interpretata da Ruby Rose (FOTO), in quello che, di fatto a partire dalla seconda stagione è stato un recasting, ha detto che quella che partirà il 13 ottobre su CW sarà una stagione molto divertente che registrerà a Gotham City un aumento della presenza di villain e supervillain grazie alle armi disseminate nel fiume della città.

Il teaser mostra quello che dovrebbe essere il definitivo passaggio di Alice da nemica ad alleata: quest'ultima entrerà a far parte del Bat-team. Alice, che si trova rinchiusa in carcere, ad Arkam, collabora con Ryan Wilder, Mary Hamilton e Luke Fox che in cambio la aiuteranno ad uscire dal penitenziario.