Cobra Kai 4, il backstage della serie TV. VIDEO

Il video, dalla durata di circa tre minuti, ha offerto uno sguardo al dietro le quinte tra stuntman e riprese, William Zabka ha raccontato: “Ho visto i ragazzi, ora giovani adulti, crescere da principianti assoluti a esperti di arti marziali . Questi giovani hanno fatto delle loro arti marziali un’arte. È la loro espressione, come per noi quando abbiamo fatto Karate Kid”.

Cobra Kai 4, la trama

Parallelamente, Netflix Italia ha riportato anche la sinossi ufficiale della serie: “Cobra Kai è una serie ambientata trent’anni anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo”.