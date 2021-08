Cobra Kai 5, annunciata la nuova stagione della serie tv

Nonostante la quarta stagione arriverà soltanto a dicembre, il colosso dello streaming Netflix ha già annunciato il rinnovo per la quinta parte della serie tv di grande successo Cobra Kai. Ideata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, la serie è il sequel della pellicola “The Karate Kid – Per vincere domani”.

Le riprese di Cobra Kai 5 inizieranno già in autunno ad Atlanta , in Georgia, dove il cast si riunirà sul set. Il rinnovo non è di certo una sorpresa: la serie tv, a luglio, ha ottenuto quattro nomination agli Emmy Awards per Migliore Montaggio Sonoro, Migliore Serie Comica, Migliore Interpretazione Acrobatica e Migliore Mixaggio Sonoro per una commedia.

Cobra Kai, la sinossi

La serie tv Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW, è ambientata 34 anni dopo il film “Karate Kid” e narra le vicende di Johnny Lawrence (William Zabka), il cattivo del lungometraggio. Da ragazzo benestante dell’alta borghesia di All Valley, Lawrence è diventato un fallito di mezza età che vive di espedienti. Ma la strada verso il perdono e la risalita lo condurranno a riaprire lo storico dojo di karate “Cobra Kai”, portando a galla la sua rivalità con Daniel LaRusso (Ralph Macchio), diventato negli anni un ricco imprenditore che possiede saloni automobilistici. LaRusso, nel frattempo, è diventato l’insegnante di Karate di un suo dipendente, che in realtà è il figlio, ignaro di tutto, di Lawrence, con cui non ha buoni rapporti.

Jon Hurwtiz, co-creatore della serie, ha annunciato che il finale sarà davvero scoppiettante: “Abbiamo sempre saputo quale sarebbe stato il finale, ma non quante stagioni ci sarebbero volute per arrivarci. Ci sono ancora tantissime idee, non stiamo allungando il brodo, semplicemente ci stiamo divertendo nel realizzarla. C’è ancora molto da raccontare. Alla fine, parleremo con il team di Sony e di Netflix e diremo quale potrebbe essere il momento in cui dovremmo chiudere e ci auguriamo che quel tempo ci venga concesso.”

Cobra Kai 5, la reazione dei protagonisti

Dopo la conferma ufficiale della quinta stagione di Cobra Kai, gli attori protagonisti Wiliam Zabka e Ralph Macchio hanno espresso tutta la loro gioia tramite i loro account ufficiali Instagram.

I due hanno ringraziato pubblicamente i fan, sottolineando che le riprese inizieranno prestissimo, molto probabilmente in autunno.

“Cobra Kai non morirà mai. La stagione numero 5 è stata confermata!” ha scritto in un post Zabka, che conta più di 1,6 milioni di follower. Gli fa eco il suo rivale nella finzione, Ralph Macchio: “Nuove storie stanno per arrivare. Grazie fan!”. I commenti non si fanno attendere e inondano le due pagine di like, di cuori e di messaggi di congratulazioni, primo fra tutti quello della pagina ufficiale di Cobra Kai (da 2 milioni di follower).

In attesa di scoprire qualche indiscrezione in più sulla quinta stagione, potremo goderci il quarto capitolo di Cobra Kai su Netflix, disponibile anche su Sky Q e NOW, a partire da dicembre 2021.