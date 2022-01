The Book of Boba Fett, chi è lo Wookie nell'episodio 2?

Boba Fett dovrà combattere per tenersi stretto il trono di Jabba the Hutt. Nel secondo episodio c’è un faccia a faccia con uno Wookie già visto nei fumetti Condividi

Il regalo di fine anno di Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick via app, è stato l’arrivo di The Book of Boba Fett. Una serie TV particolarmente attesa dopo il mini teaser offerto al termine della seconda stagione di The Mandalorian. Il celebre cacciatore di taglie, tornato in possesso della propria armatura, ha rimesso piede su Tatooine, dove ha preso il trono che un tempo era di Jabba the Hutt, occupato dopo la sua morte da Bib Fortuna. Nel secondo episodio vediamo Boba fare i conti con i cugini di Jabba, che pretendono di governare sul territorio del defunto lord. In una scena vediamo un duro confronto tra le parti, con la comparsa di un nuovo personaggio. Si tratta di uno Wookie armato fino ai denti, dal pelo scuro e lo sguardo cruento. Prima o poi Boba Fett si ritroverà a fare i conti con lui. I fan dei fumetti di Star Wars sanno bene di chi si tratta. Non è detto però che la serie TV rispetti tutti i crismi delle pagine stampate relative all’universo espanso. Il suo nome è Black Krrsantan e di seguito spiegheremo qualcosa in più su sul conto.

Boba Fett episodio 2, chi è lo Wookie approfondimento The Book of Boba Fett, nuovo video del dietro le quinte Black Krrsantan è uno Wookie nero e potente. Un mercenario che i fan di Star Wars hanno conosciuto per la prima volta nel numero uno del fumetto dedicato a Darth Vader. In quella storia ci si trovava in un tempo precedente i fatti di The Book of Boba Fett. La Morte Nera era da poco esplosa e Vader aveva deciso di assoldare due cacciatori di taglie per un lavoro segreto. L’Imperatore non avrebbe dovuto scoprire i suoi piani. Chi erano i due? Black Krrsantan e proprio Boba Fett. Le pagine del comic lo descrivono come un gladiatore dalla forza immane, essendo stato potenziato ciberneticamente e allenato nelle arene dei fratelli Xonti. In seguito ha trovato spazio nella ciurma di Doctor Aphra, archeologa spaziale. Nelle ultime sue apparizioni lo si vede contro Han Solo, Luke Skywalker e Chewbacca.