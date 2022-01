Snowpiercer 3, il trailer della terza stagione

In attesa della premiere ufficiale del prossimo 24 gennaio, TNT ha condiviso su YouTube il tanto atteso nuovo trailer della terza stagione di “Snowpiercer”. La lotta per la sopravvivenza impazza a bordo del convoglio, mentre i sopravvissuti scoprono che la vita sulla Terra può forse ricominciare ad esistere Condividi

Il debutto ufficiale è previsto per il prossimo 24 gennaio, quando “Snowpiercer 3” arriverà su TNT (e il giorno dopo anche su Netflix, visibile su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con il tanto atteso seguito. Nel frattempo il celebre canale televisivo di WarnerMedia, ha pubblicato su Youtube un nuovo trailer. Al centro della scena, dominata ancora una volta dai protagonisti Melanie Cavill, Andre Layton e Mr. Wilford, il futuro distopico di un non così lontano 2026, pochi anni dopo che una violentissima catastrofe climatica ha provocato una nuova e insolita glaciazione che in pochissimo tempo ha distrutto l’intera vita sul pianeta. A sopravvivere, solo i passeggeri di un treno detto per l’appunto Snowpiercer. Sarà compito loro scoprire come e se possa ancora essere possibile la sopravvivenza umana.

Snowpiercer, il nuovo trailer su YouTube approfondimento Snowpiercer, annunciata la quarta stagione Quello arrivato ieri su YouTube, grazie alla condivisione di TNT, è il secondo trailer ufficiale della terza stagione di “Snowpiercer”, che si va ad aggiungere, in un mosaico perfetto, al teaser già uscito a inizio dicembre. L’obiettivo? Quello di ingannare l’attesa che separa il sempre più crescente numero di fan della serie, dalla messa in onda ufficiale dei nuovi episodi, il prossimo 24 gennaio. Il nuovi fotogrammi provenienti da “Snowpiercer 3”, regalano alcune interessanti anticipazioni che riguardano la lotta per la sopravvivenza che immancabilmente si viene a generare tra gli unici superstiti alla glaciazione che si trovano sul treno Snowpiercer. Ma non solo. Nel video viene svelato che esistono luoghi della Terra, al di là del treno, dove la temperatura sta incominciando la sua risalita, permettendo così la sopravvivenza umana all'esterno del convoglio. Mentre a bordo, Mr. Wilford tenta in ogni modo di assumere il potere, sarà l’incontro con una sopravvissuta alla catastrofe climatica a far emergere nuove ed interessanti domande sul futuro dei personaggi e della serie stessa della quale pare già essere stata confermata la quarta stagione.