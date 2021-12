Game of Thrones, l'uovo di drago di Fabergé da 2,2 milioni di dollari

Inutile sognare, anche i fan più ricchi di Game of Thrones non possono permetterselo, dal momento che il prestigioso uovo è già stato venduto

I dieci anni di Game of Thrones sono stati celebrati in maniera a dir poco lussuosa a inizio 2021. È stato creato un uovo Fabergé in tale occasione. Un oggetto unico, alla cui realizzazione ha partecipato Michele Clapton , costumista della serie record HBO tratta dai romanzi di George R. R. Martin.

Non soltanto splendido ma anche dall’enorme valore economico: 2.22 milioni di dollari . Realizzato a mano, è una creazione che ogni fan della serie vorrebbe poter sfoggiare. Anche i più ricchi tra loro, però, non hanno più chance di aggiudicarselo. È stato infatti venduto ad aprile 2021 a un compratore americano dall’identità sconosciuta.

Questo splendido oggetto andrà in tour quando la serie prequel di Game of Thrones, dal titolo House of the Dragon , farà il suo debutto nel corso del 2022. Non poteva che essere un uovo di Fabergé a rappresentare al meglio lo show, creando anche un punto di collegamento con la nuova serie, dal momento che i tre draghi di Daenerys vengono fuori proprio da tre antiche uova custodite per anni e dischiuse tra le fiamme.

Finalmente è stato svelato lo splendido uovo di Fabergé dedicato a Game of Thrones. In pochi avevano potuto ammirarlo durante un evento privato lo scorso 10 dicembre, al quale aveva preso parte anche Michele Clapton, che ha dichiarato: “È bellissimo poter vedere alcune trame degli abiti di Daenerys e il loro ricamo in questo uovo di Fabergé. È stato emozionante riuscire a individuare il giusto processo per consentire l’applicazione di questi dettagli all’uovo. I colori sono poi davvero splendidi e gentili. Non avevo capito quanto controllo si era in grado di avere con le colorazioni. Il modo in cui il tutto è stato posto insieme è semplicemente fantastico”.

L’uovo di drago commemorativo è adornato da migliaia di diamanti bianchi, zaffiri rosa, pietre della Luna e rubini. Il guscio è stato modellato da fogli d’oro bianco 18 carati, mentre il motivo è stato disegnato a mano, per poi essere inciso direttamente sul materiale. Le scaglie di smalto sono in vetro frantumato azzurro, grigio, viola e malva, trasformato prima in pasta e in seguito stratificato, cotto e rilucidato.