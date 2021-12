Doctor Who: Eve of the Daleks, nuovo trailer dello speciale

Si avvicina il nuovo appuntamento con il Dottore. Non è ancora però il passo d’addio di Jodie Whittaker, che sarà coinvolta nello speciale per i 100 anni della BBC nel corso del 2022

Nuovo appuntamento con Doctor Who. Dopo la conclusione della tredicesima stagione, Flux, con protagonista Jodie Whittaker , l’amato show ritorna con uno speciale di Capodanno. Abbiamo lasciato il Dottore lo scorso 5 dicembre, almeno per quanto riguarda la programmazione nel Regno Unito.

La viaggiatrice dello spaziotempo festeggerà l’inizio del nuovo anno fronteggiando i nemici di sempre, i Dalek. BBC ha pubblicato un nuovo trailer dello speciale Eve of the Daleks , che farà il proprio esordio sugli schermi britannici l’ 1 gennaio 2022 .

Doctor Who: Eve of the Daleks, il trailer dello speciale di Capodanno

Il trailer dello speciale di Capodanno, Doctor Who: Eve of the Daleks, è intrappolato in un loop temporale. Si è deciso di proporre qualcosa di intrigante per il pubblico, in modo da poter restituire in qualche modo l’esperienza vissuta dai protagonisti. Anche loro, infatti, sono intrappolati in un loop . Ecco perché, al termine dei due minuti del filmato, quest’ultimo riparte.

Doctor Who, Jodie Whittaker sceglie la sua erede

Stando alla sinossi fornita dalla BBC, il Dottore e i suoi amici daranno inizio al 2022 in maniera spettacolare e pericolosa. Si ritroveranno faccia a faccia con uno dei nemici più spietati dell’universo narrativo di Doctor Who, i Dalek. Sarah è la proprietaria di un deposito ELF e Nick è un cliente che fa visita al suo spazio ogni anno, proprio a Capodanno. Stavolta però c’è qualcosa di diverso. La notte prende una svolta inaspettata. Si ritroveranno coinvolti, infatti, in un infernale scontro tra i passeggeri del TARDIS e i Dalek, intrappolati in un loop temporale.

Questo speciale di Capodanno non segnerà l’addio di Jodie Whittaker che, come annunciato, non prenderà parte a nuove stagioni regolari della serie. L’attrice sarà ancora la protagonista in uno speciale che andrà in onda nel corso del 2022, parte dei festeggiamenti per i 100 anni della BBC.

L’attrice non sarà la sola a dire addio all’amato show. Farà un passo indietro anche Chris Chibnall, showrunner della serie negli ultimi tre anni. L’eredità che ha dovuto sostenere è stata enorme e l’impatto sul pubblico non è risultato positivo, nella maggior parte dei casi. Dal prossimo anno farà ritorno Russell T. Davies. Non è ancora stato rivelato, però, chi prenderà il posto del Dottore all’interno del TARDIS. I nomi non mancano e molti di questi sono legati a It’s a Sin, miniserie drammatica di Davies. Del cast di questo show fa parte anche Lydia West, che la stessa Jodie Whittaker vorrebbe come sua sostituta.