A casa tutti bene-La serie, i cugini (con Luana che è Emma Marrone)

Nella clip intitolata “I cugini: Emma Marrone è Luana” vi presentiamo il personaggio interpretato dalla cantante. “Il mio approccio con Luana è un approccio molto di pancia. […] Quando ho letto la sceneggiatura la prima cosa che mi sono ripromessa di fare è stata di non giudicarla”, ci spiega. “È una donna di polso incastrata in una situazione familiare con il suo compagno Riccardo abbastanza complicata”. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul personaggio interpretato dall'artista, su suo marito e sul cognato

L’attesissima A casa tutti bene - La serie, la prima serie televisiva di Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018, debutterà il 20 dicembre su Sky Serie (disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW) e vedrà un cast eccezionale in cui compare anche Emma Marrone.

La cantante non vanta soltanto un’ugola eccezionale e doti da presentatrice da chapeau: è un talento incredibile anche della recitazione.

Si era già dimostrata tale con la sua interpretazione nel film Gli anni più belli e anche questa volta non si smentisce.



Nella clip intitolata “I cugini: Emma Marrone è Luana” che trovate in alto, in testa a questo articolo, l'artista a dir poco poliedrica ci dimostra tutto il suo talento. La sua recitazione è fortissima, molto realistica e pazzesca in ogni mossa, parola ed emozione.



Nel video in alto vediamo il momento in cui il suo personaggio, Luana, viene introdotto nella serie.

La si vede arrivare assieme al marito, Riccardo Mariani (interpretato da Alessio Moneta), nel ristorante.

“Oddio, ma hai un bambino in arrivo!” esclama con sorpresa gioiosa Laura Morante, nei panni di Alba.



“Ciao zia”, le dice Riccardo, presentando così al pubblico la parentela tra questa coppia e la coppia principale che lega tutta questa saga familiare, quella di Alba e Pietro Ristuccia.



Scopriamo in questo video che il personaggio di Riccardo è un personaggio molto complesso. Interessato purtroppo da un bruttissimo vizio: quello del gioco d'azzardo...



“Apparentemente sembra superficiale, sembra leggero come personaggio ma nasconde una grande sofferenza. Spesso si trova in situazioni più grandi di lui. L’unica realizzazione importante per la vita di Riccardo è quella sentimentale. Ha avuto la fortuna di trovare questa donna da cui aspetta un bambino”, racconta Alessio Moneta, l'attore che interpreta nella serie il compagno di Luana.