Cowboy Bebop, cancellata la seconda stagione

Non ci sarà una seconda stagione di Cowboy Bebop, così come per l'anime. Netflix dà ascolto a parte dei fan e chiude la produzione. Ecco la reazione dei protagonisti

Il progetto del live action di Cowboy Bebop è rapidamente naufragato. Grandi dubbi dei fan dopo aver visto teaser e trailer e poi la definitiva bocciatura sul web all’arrivo degli episodi su Netflix, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. In questa prima stagione si è tentato di riproporre le stesse storie dell’anime, con la chiara intenzione di sperimentare maggiormente in futuro. Una chance che non è stata offerta alla produzione. Confrontarsi con del materiale tanto amato non è mai cosa semplice. I fan hanno però sottolineato la deludente rappresentazione in toto, a partire dagli effetti speciali, non l’idea di base di provare a rendere l’anime in live action. La sensazione avuta dallo spettatore medio è che si sia trattato di un progetto dal budget ridotto, a fronte di un materiale originale di così alto spessore che avrebbe meritato tutt’altro trattamento.

Cowboy Bebop, seconda stagione approfondimento Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO Come detto, non arriverà mai la seconda stagione di Cowboy Bebop. Ciò non vuol dire, però, che non vi fossero già molte idee tra gli sceneggiatori. Uno di loro è il co-produttore esecutivo Javier Grillo-Marxuach, che ha lavorato alla scrittura dell’ottavo episodio. “Mi è piaciuto molto lavorare a questa serie. Lo abbiamo fatto con affetto e rispetto. Avrei voluto poter realizzare ciò che avevamo pianificato per la seconda stagione. Sapete come si dice: ‘L’uomo pianifica, Dio ride”. Si è espresso anche Karl Taro Greenfeld, sceneggiatore del sesto episodio. Ecco le sue parole dopo la cancellazione: “Ho imparato tantissimo, anche come essere al servizio di un progetto sul quale, a volte, non ero d’accordo. Ho imparato quanto sia difficile strutturare una storia e che non è una vergogna farsi aiutare da uno showrunner. Ho scoperto, inoltre, come contribuire a delle proposte su cui inizialmente non ero d’accordo”.

Cowboy Bebop, le reazioni alla cancellazione Se è vero che sul web in tanti hanno espresso il proprio malcontento per la qualità della serie, non sono di certo mancati tantissimi fan che invece hanno disapprovato la cancellazione. Parte del pubblico ha apprezzato l’adattamento live action di Cowboy Bebop e Twitter ne è la prova.

Anche il cast ha fatto sentire la propria voce. John Cho, interprete di Spike Spiegel, si è affidato a una GIF di Friends per esprimere il proprio rammarico.

Mustafa Shakir, interprete di Jet Black, ha invece usato una GIF dell’anime per salutare i fan che avevano creduto nello show: “Ci vediamo space cowboy”.

Non sono mancate neanche le “parole” del corgi Ein, sul cui profilo si legge: “Ci vediamo space corgi. Questo riassume un po’ come mi sento oggi. Spero questo non sia un addio definitivo”.