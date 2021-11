Zerocalcare, è uscita la serie "Strappare lungo i bordi”

Da oggi disponibile su Netflix ( Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie animata firmata dal fumettista, che in un post su Instagram scherza: gli episodi “durano 20 minuti scarsi, quindi in un’ora e mezza ve la siete levata dar c***o”. Poi ringrazia le “200 persone” che hanno lavorato al progetto. E pubblica un video in cui, tra citazioni di altre serie cult, chiede ad alcuni suoi “amici” cosa ne pensano

Il post di Zerocalcare

Nel suo post, Michele Rech (questo il vero nome di Zerocalcare) spiega che gli episodi “durano 20 minuti scarsi, quindi in un’ora e mezza ve la siete levata dar c***o”. Poi racconta che “è un lavoro collettivo, ci sono state appresso 200 persone”. “Graziedodicimilioni a tutti e tutte, spero che il risultato finale e le reazioni non vi faranno vergognare di averci lavorato e che anzi ce svoltate altri lavori”, aggiunge. Infine, spiega che “tra le cose diverse che quest'esperienza mi ha portato rispetto al fumetto, c'è il fatto di aver potuto usare la musica” e sottolinea che i pezzi che troviamo nella serie ci sono perché “in qualche modo ce sto o ce so stato in fissa”. È “come quando parti per un viaggio lontanissimo tipo in Siria ma ti porti le cuffie con la musica che ti senti da tutta la vita per sentirti a casa e ricordarti da dove vieni”, chiude.