Shining Vale,arriva in Italia la serie comedy horror con Courteney Cox

Lo show debutterà anche in Italia sul servizio in contemporanea con l'americana Starz. Arriverà il prossimo 6 marzo, come è stato da poco annunciato da STARZPLAY. Nel cast, oltre all’attrice di Friends, anche Greg Kinnear, Merrin Dungey, Gus Birney, Dylan Gage e Mira Sorvino

La foto di gruppo del cast della serie comedy horror (che vi mostriamo alla fine di questo articolo) accompagna l’annuncio della data in cui debutterà l’attesissima serie: domenica 6 marzo 2022 sulla piattaforma streaming premium STARZPLAY in Europa, America Latina e Giappone.

Ad annunciarlo è stato poche ore fa STARZPLAY (disponibile su Rakuten TV, Apple TV e come canale di Amazon Prime Video e Infinity+), facendo sapere che lo show verrà trasmesso pure da noi sul servizio dedicato, in contemporanea con l'americana Starz. Oltre alla star di Friends, che non è di certo nuova al genere dell’orrore (ricordiamo che ha preso parte all’epopea cinematografica di Scream), il cast è ricco di grandi nomi del panorama attoriale: Greg Kinnear, Merrin Dungey, Gus Birney, Dylan Gage e Mira Sorvino affiancheranno la protagonista Courteney Cox.

La serie

approfondimento

Shining Vale, al via la produzione della serie con Courteney Cox

Shining Vale è un po’ commedia familiare e un po’ un horror.

Sarà composta da otto episodi della durata di mezz’ora ciascuno ed è creata da Sharon Horgan (Divorce, Catastrophe) e da Jeff Astrof (Trial & Error, Ground Floor), autore della sceneggiatura dell’episodio pilota (che è tratto da una storia sempre di Horgan e di Astrof).



Jeff Astrof produce anche, con la sua Other Shoe Productions, affiancato da Sharon Horgan e Clelia Mountford (Motherland, This Way Up) di Merman, Aaron Kaplan (The Chi, The Neighbourhood) e Dana Honor (A Million Little Things, The Unicorn) di Kapital Entertainment.

Anche la stessa Courteney Cox figura tra i producer della serie di Warner Bros. Television e Lionsgate Television, in associazione con Other Shoe Productions, Merman e Kapital Entertainment.



I protagonisti sono la candidata all’Emmy Award, Courteney Cox, e il candidato Oscar e vincitore dell’Emmy Award, Greg Kinnear.

Gus Birney (Dickinson), Merrin Dungey (Big Little Lies, The Resident), Dylan Gage (PEN15) e il premio Oscar Mira Sorvino (Hollywood, The Expecting) completano il tutto. E la ciliegina sulla torta è Judith Light: alla celebre attrice e attivista statunitense (protagonista recentemente della serie Transparent) è stato affidato un ruolo da guest star: sarà la madre di Pat, reduce dalla battaglia contro i propri problemi mentali e anche contro sua figlia.