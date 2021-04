Shining Vale, al via la produzione della serie con Courteney Cox

Un nuovo impegno per l’attrice statunitense, classe 1964 . Courteney Cox si prepara alle riprese della serie Shining Vale, dopo il quinto capitolo della saga di Scream e l’attesa reunion di Friends con Jennifer Aniston ( FOTO ), Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

Shining Vale, CourtEney Cox protagonista

Al via una nuova serie, stando a quanto riportato da Deadline. Courteney Bass Cox, questo il nome all’anagrafe, sarà la protagonista di Shining Vale, che racconterà le vicissitudini di una famiglia che deciderà di lasciare la città in favore di una casa di provincia dove eventi paranormali metteranno in discussione equilibri e sanità; nel cast Greg Kinnear e Mira Sorvino.

Shining Vale sarà composta da un totale di otto episodi; non ci sono invece notizie per quanto riguarda l’inizio delle riprese e la data di distribuzione. Nella serie Courteney Cox avrà il compito di rivestire i panni di Patricia Phelps, ovvero una donna che si ritroverà ad affrontare demoni e passato.