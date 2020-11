Scream 5, prima immagine dal set del film

Kevin Williamson: il messaggio

Parallelamente, Kevin Williamson ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ringraziando il pubblico per l’affetto con cui dal 1996 accompagna la saga, questo l’inizio del messaggio: “Abbiamo terminato Scream, sono davvero entusiasta di annunciarvi il titolo ufficiale del prossimo film! Circa venticinque anni fa ho scritto Scream e Wes Craven lo ha portato in vita, non avrei mai potuto immaginare l’enorme impatto che avrebbe avuto si di voi, fan”.

In seguito, Kevin Williamson ha aggiunto: “Sono entusiasta per voi di poter far ritorno a Woodsboro ed esser spaventato ancora una volta. Credo che Wes sarebbe stato davvero orgoglioso del film che Matt e Tyler hanno realizzato. Sono entusiasta di aver ritrovato Neve, Courteney, David e Marley e di aver potuto lavorare con una nuova crew e un increicible cast di new-entry che si sono riunite per continuare l’eredità di Wes con l’imminente rilancio del franchise che tengo così stretto al cuore. Ci vediamo al cinema nel gennaio del 2022”.