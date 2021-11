Gossip Girl, lo speciale di Sky sul reboot della serie tv. VIDEO

Un video di 10 minuti con interviste e dietro le quinte del nuovo capitolo della popolarissima serie visibile su Sky e NOW. Per entrare ancora di più dentro trama e personaggi Condividi

Gossip Girl è tornata su Sky Serie e in streaming su NOW con una nuova serie ambientata nello stesso universo narrativo di quello che ormai è un vero e proprio classico della cultura pop. Un sequel che è andato e continua ad andare fortissimo negli Stati Uniti (è stato il migliore debutto dell’anno su HBO Max ed è già stato rinnovato per una seconda stagione). D’altra parte il successo di Gossip Girl dura ormai da anni e ha uno zoccolo duro di fan certamente consolidato. E anche a loro che è rivolto lo speciale di Sky per conoscere meglio trama e personaggi della nuova serie (LA GALLERY DEL CAST), uno speciale che potete vedere nel video in alto su questa pagina.

Una stagione divisa in due parti leggi anche Le migliori serie TV da vedere a ottobre 2021. FOTO Divisa in due parti, con la seconda che debutterà negli Stati Uniti e su Sky a novembre, la prima stagione della nuova serie viene proposta su Sky e NOW senza interruzioni. Inoltre, tutte le sei stagioni di Gossip Girl (2007) sono per intero disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.

ANCORA PIÙ SCANDALI vedi anche I 34 anni di Blake Lively, da Gossip Girl a Lady Killer. FOTO Creato da Joshua Safran, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie di partenza, e basata sulla serie di romanzi di Cecily von Ziegesar nonché sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage, il sequel vede un accattivante cast interpretare una nuova generazione dell’élite di Manhattan, con nuove storie raccontate in chiave ultra-contemporanea. Ancora più scandali e drammi e una nuovissima, sempre più temuta Gossip Girl, misteriosa e onnisciente narratrice della serie (cui in originale, proprio come nella serie madre, presta la voce Kristen Bell).

IL CAST DI GOSSIP GIRL leggi anche Vacanze in Italia, Ed Westwick di Gossip Girl in Costiera Amalfitana Nel cast Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith. Con Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.