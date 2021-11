Y: L'ultimo uomo, Stephen King vuole una seconda stagione

Y: L’ultimo uomo, la serie “rivelazione” di Hulu chiude i battenti dopo solo una stagione. L’appello di Stephen King per dare al programma una seconda possibilità Condividi

Solo poche settimane fa Hulu ha annunciato ufficialmente di aver cancellato Y: L’ultimo uomo, serie ispirata all’omonimo fumetto ma che non ha saputo, forse, portare sul grande schermo la grandezza dell’opera cartacea. In molti sono rimasti delusi dalla decisione dell’emittente, al punto che sono state lanciate diverse petizioni per far acquistare i diritti a qualcuno che sia in grado di prendersene cura e far continuare le avventure di Yorick Brown.

approfondimento Y: The Last Man, trailer della serie tratta dal fumetto di Vaughan Tra i fan più colpiti dalla decisione di Hulu, anche Stephen King che sta provando in tutti i modi a convincere “le persone che contano” a dare una seconda possibilità al programma. In un recente tweet, infatti, il celebre scrittore avrebbe definito Y: L’ultimo uomo come “qualcosa ben lontano dalla perfezione” riferendosi comunque al prodotto come “uno degli show più interessanti in tv”. Il maestro del brivido ha poi fatto appello a Hulu o a qualcuno in grado di capire la grandezza dell’opera di riprendere in mano la serie e portarla verso la sua degna conclusione.

