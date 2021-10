iCarly, iniziate le riprese della seconda stagione

A quel punto, probabilmente, oltre a poter vedere la prima stagione ci sarà anche la possibilità di sapere qualche informazione in più sui nuovi episodi in arrivo.

La prima stagione del Revival di iCarly deve essere ancora distribuita in Italia, questo perché dovrebbe coincidere con il lancio di Paramount+ previsto per il prossimo anno.

iCarly, dove eravamo rimasti?

Dopo la fine della serie regolare di iCarly, il Revival dopo quasi 10 anni di pausa, ha segnato un momento storico per tutti i fan della sitcom.

Certo, riprendere in mano una storia dopo tutto questo tempo sarebbe potuto essere un grande rischio, ma (quasi) tutta la produzione ha deciso di avere fiducia nel progetto che, in breve tempo, è tornato in auge sul web, richiamando all’ordine milioni di fan in tutto il mondo.

Per questo l’annuncio della seconda stagione del Revival di iCarly è stato accolto sin da subito con grande entusiasmo dai fedeli che non vedono l’ora di poter mettere le mani sui nuovi episodi.

Insomma, dopo la fine della serie regolare, il Revival torna a parlare dei personaggi che tutti conosciamo dopo ben 10 anni di “grandi cambiamenti” per tutti. Eppure vedere questi (ex) teenager tornare sul piccolo schermo tra amori, avventure, lavoro e tutti gli stravolgimenti dell’età adulta, ha fatto un certo effetto, facendo diventare, ovviamente, il prodotto più maturo ma senza snaturare la sua vera essenza.

iCarly, cosa succederà nella seconda stagione?

Ancora non ci sono indicazioni su quella che sarà la trama della nuova stagione del Revival di iCarly, l’unica certezza è che vedremo di nuovo sul set tutti i personaggi che abbiamo già conosciuto nel corso dei primi episodi, quindi:

Miranda Cosgrove come Carly Shay, la protagonista che ha dato vita allo show di iCarly

come Carly Shay, la protagonista che ha dato vita allo show di iCarly Jerry Trainor è Spencer Shay, ifratello di Carly

è Spencer Shay, ifratello di Carly Nathan Kress è Freddie Benson, migliore amico della protagonista

è Freddie Benson, migliore amico della protagonista Laci Mosley è Harper, la nuova amica di Carly

è Harper, la nuova amica di Carly Jaidyn Triplett è Millicent

è Millicent Mary Scheer è Marissa Benson, la madre di Freddie.

Al momento non sono stati confermati nuovi nomi nel cast, ma non si esclude che già dalle prossime settimane la casa produttrice possa dare ulteriori informazioni al riguardo.

Come già detto la seconda stagione di iCarly dovrebbe arrivare per il 2022 su Paramount+, il servizio di streaming che nel nostro paese debutterà il prossimo anno con tutte le prime puntate del Revival e, gradualmente, con i nuovi episodi.