iCarly, il trailer della serie TV revival in arrivo

Buone notizie per gli appassionati dei telefilm dei Duemila. Paramount+ ha rilasciato il trailer dei nuovi episodi di “iCarly”, serie revival del telefilm icona dal 2007 al 2012 su Nickelodeon. Riconfermati i protagonisti delle stagioni precedenti alle prese con la vita adulta. Nel trailer c'è anche la data di uscita dei nuovi episodi, in onda dal prossimo 17 Giugno su Paramount+ .

La trama dello show revival su Paramount+

Tredici puntate con la storia che riprende dieci anni dopo la fine del telefilm la cui settima stagione è andata in onda in America nel 2012. Carly Shay è cresciuta e ora dovrà fare i conti con i problemi dei grandi, tra famiglia, amore e lavoro. Nelle ultime puntate in onda Carly era andata via dalla casa di Spencer per andare a vivere col padre. Dalle nuove immagini si apprende che i personaggi sono andati di nuovo a vivere a casa di Spencer.

Annunciato lo scorso dicembre, il revival risponde al bisogno del pubblico di rivedere i beniamini protagonisti del piccolo schermo degli anni dell'infanzia e dell'adolescenza. Il nuovo “iCarly” ritrova tutti i vecchi interpreti ad eccezione di Jenette McCurdy, interprete di Sam, che ha scelto di non partecipare al revival. La nuova sceneggiatura è stata affidata a Jay Kogen e Ali Schouten.