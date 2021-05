iCarly revival, annunciata la data d'uscita

Grande attesa per l’arrivo del revival di “ iCarly ”, che ora ha anche una data d’uscita ufficiale. I fan potranno riapprezzare lo show, con protagonisti decisamente cresciuti, a partire dal 17 giugno 2021 . Spazio su Paramount+, con un divertente video che ha lanciato lo show.

iCarly revival, cosa sappiamo

Carly Shay e i suoi amici sono alle prese con i normali aspetti della vita, tentando di trovare il modo di gestire al meglio lavoro, amore e famiglia. Troveranno spazio nel cast nuovamente Jerry Trainor e Nathan Kress, interpreti di Spencer Shay e Freddie Benson. La serie revival di “iCarly” vanterà, però, anche dei volti nuovi. Tra questi vi sono Laci Mosley, ovvero Harper, compagna di stanza e miglior amica della protagonista. Altra nuova aggiunta è Jaidyn Triplett, nel ruolo di Millicent, figlia di Freddie.

Per chi non l’avesse mai vista, “iCarly” era uno show in onda su Nickelodeon. La trama era incentrata su un gruppo di amici intenti a creare un webshow, fronteggiando problemi quotidiani, tipici di ogni adolescente.

Un progetto cruciale per la carriera di Miranda Cosgrove, che ha subito un netto rallentamento nel corso degli ultimi anni. L’attrice classe 1993 sembrava destinata a ottenere molto spazio nel mondo televisivo e cinematografico statunitense. Le cose, però, sono andata in maniera diversa. Attrice, doppiatrice, cantante, cantautrice e ballerina. Il suo curriculum è alquanto ricco ma la filmografia non lo è altrettanto.

“iCarly” si è concluso nel 2012 e da allora il suo ruolo più importante è stato quello di doppiatrice in 3 capitoli di “Cattivissimo me”. Nel 2016 ha recitato nella serie “Crowded” ma ora è pronta a ripartire, sperando che questo revival possa darle la spinta necessaria.