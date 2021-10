C’è grande attesa per la tredicesima stagione di “Doctor Who”, che sarà quella finale di Jodie Whittaker , che pare non possa cambiare volto sul finire dell’ultimo episodio. L’attrice sarà infatti coinvolta in alcuni speciali, che faranno da ponte con la quattordicesima stagione.

La Whittaker non è però la sola a essere giunta al passo d’addio. È tempo di salutare anche Chris Chibnall. Lo sceneggiatore non è mai riuscito a far breccia nel cuore dei fan. Il suo approccio al Dottore è stato infatti ben differente rispetto a quello precedente di Steven Moffat. Il grande limite è stato rappresentato dalla mancanza di una storia d’ampio respiro, che fosse in grado di collegare in qualche modo tutti gli episodi proposti. Qualcosa del genere è stato proposto nella dodicesima stagione, in parte, offrendo una rivelazione sconcertante che non è però riuscita a risollevare le sorti dello show.

Come detto, dopo la fine della tredicesima stagione vi sarà spazio per degli speciali. Un totale di tre episodi da non perdere, che culmineranno in un lungometraggio previsto per l’autunno del 2022, in occasione della celebrazione del Centenario della BBC.