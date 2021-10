This is us: la casa di Kevin è di Alyson Hannigan

L'attrice ha rivelato di aver acquistato la residenza che già in passato era stata affittata per diverse produzioni. E di aver deciso di cederla solamente per le lavorazioni della serie tv che racconta la saga dei Pearson Condividi:

Una splendida casa di legno in cima a una piccola collina. È la dimora che Kevin Pearson decide di costruire realizzando il sogno e il progetto del padre Jack nella serie This Is Us, ma è anche una casa realmente abitata, e non da una persona qualunque. Quella baita che sembra integrarsi perfettamente con la natura senza togliere nulla alla comodità e al lusso degni di una star di Hollywood (perché Kevin Pearson, interpretato da Justin Hartley, è una star di Hollywood anche nella fiction) è effettivamente proprietà di un’attrice piuttosto nota: Alyson Hannigan. Se il nome al secolo non vi dice niente, forse vi suonerà più chiaro chi è citando due suoi personaggi storici: Willow Rosenberg e Lily Aldrin. Se invece siete tra i pochissimi che non hanno mai visto né Buffy né How I Met Your Mother, magari vi dirà qualcosa il nome di Michelle Flaherty, la ragazza dai capelli rossi di American Pie.

"La mia casa ha un curriculum più lungo del mio" leggi anche This is us, la serie tv terminerà con la stagione 6 L’attrice ha raccontato di aver acquistato la casa, che i precedenti proprietari avevano affittato come set di diverse produzioni, durante un’intervista a The Michelle Collins Show su SiriusXM. “Penso che la mia casa abbia un curriculum più lungo del mio”, ha scherzato. “Quando ci siamo trasferiti abbiamo detto: ‘Ok, non lo faremo mai più, sappiamo cosa le produzioni fanno con le location’. Devo dire che almeno due volte al mese ricevo richieste perché la casa è già conosciuta”. Tutte respinte, con un’unica eccezione: “Abbiamo scoperto che il regista è il nostro vicino di casa e ci siamo detti che semmai dovessimo affittarla per delle riprese, lo faremmo solo per quella serie perché è così bella e così longeva, e la troupe è sempre molto rispettosa”.