approfondimento

Fondazione, nuovo trailer per la serie tv tratta dai libri di Asimov

Proporre una serie tratta da quest’opera vuol dire andare incontro a delle naturali critiche. Vi sarà ovviamente parte del pubblico pronta a criticare la scelta di operare delle modifiche al celebre ciclo. Altri invece apprezzeranno le differenti vie narrative proposte, comprendendo l’impossibilità di trasporre esattamente il “Ciclo delle Fondazioni” su schermo. La storia raggiungerà una fetta di utenti del tutto digiuni per quanto concerne la produzione di Asimov e ovviamente si scatenerà un’ampia discussione social tra lettori e non, come accaduto per “Il Signore degli Anelli” e “Game of Thrones”, ad esempio.

Ciò che appare chiaro è l’intento di stupire il pubblico con un’opera esteticamente esaltante. L’approccio alla materia è decisamente opposto rispetto a quello “freddo” di Asimov. Non è la matematica dell’universo al centro della storia, bensì il legame tra i personaggi. David Goyer non prova neanche per un istante a porsi sullo stesso livello di Asimov. Non vi è modo di imitarlo senza scadere nel ridicolo. Per questo ha creato qualcosa di differente che tragga ispirazione da quanto creato da un vero e proprio genio.