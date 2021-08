Fondazione, nuovo trailer per la serie tv tratta dai libri di Asimov

È uscito un nuovo video che anticipa ciò che vedremo nella serie kolossal firmata Apple TV+ ispirata ai best seller del famosissimo scrittore, biochimico e divulgatore scientifico sovietico, naturalizzato statunitense. Lo show televisivo sarà una sorta di viaggio la cui narrazione procederà tramite le storie di quattro personaggi-chiave. Questi ultimi trascenderanno spazio e tempo, in un racconto che ha i toni dell'epos. A produrre il progetto c'è anche Robyn Asimov, la figlia di Isaac

Sui canali ufficiali di Apple TV+ è stato diffuso il nuovo attesissimo full trailer di Fondazione (potete vedere il video con il nuovo trailer appena uscito in fondo a questo articolo), la serie televisiva ispirata all'omonima trilogia letteraria di fantascienza nata dalla geniale penna di Isaac Asimov.



Costui non ha certo bisogno di presentazioni, ma ne diamo comunque qualcuna: si tratta del famosissimo scrittore, biochimico e divulgatore scientifico sovietico, naturalizzato statunitense. È stato, tra le altre cose, l'ideatore delle tre leggi della robotica, diventate il riferimento fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.



In campo letterario, oltre ad aver dato un notevole apporto al genere del romanzo - con incursioni anche al filone poliziesco, umoristico e di letteratura per ragazzi - è uno dei nomi più importanti della fantascienza. La sua produzione si aggira intorno ai 500 volumi pubblicati.