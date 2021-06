Apple è pronta a lanciare lo show tra qualche mese, mirando a un totale di ben 80 episodi, garantendo un degno adattamento dell’opera di Asimov Condividi:

Apple ha diffuso un ampio teaser trailer di “Foundation”, serie TV ispirata al “Ciclo delle Fondazioni” di Isaac Asimov, uno dei padri della fantascienza moderna. I suoi mondi sono stati relativamente poco adattati in TV e al cinema e, nella maggior parte dei casi, in maniera poco approfondita. Basti pensare a “I, Robot” con Will Smith. Qualcosa potrebbe però cambiare in questo 2021, con i fan che sperano che “Foundation” possa rivelarsi un adattamento intrigante e degno del genio di Asimov. Impossibile proporre qualcosa di letteralmente aderente ai romanzi, anche perché non sarebbe corretto nei confronti di un differente media. Dita incrociate, però, per uno spettacolo mozzafiato che possa emozionare i lettori e tenere incollati ai display tutti coloro che non hanno mai aperto un libro dell’autore russo.

Foundation, cosa sappiamo approfondimento Le migliori serie tv da vedere a giugno Oltre al teaser trailer, Apple ha anche offerto ai fan una data d’uscita ufficiale. I fan dovranno segnare in rosso sul calendario il 24 settembre 2021. Un’esclusiva composta da 10 episodi, con David S. Goyer come showrunner. La serie di romanzi di Asimov ruota intorno a un concetto: la psicostoria. Questa è una scienza basata su principi matematici e statistici e consente di prevedere l’evoluzione di una società intelligente. Un totale di sette libri, ambientati in un futuro ben lontano dal nostro, nei confini di un impero galattico ormai pronto al collasso. L’impianto narrativo vede come blocco principale una trilogia originale, inizialmente pubblicata come serie di racconti brevi. A questa sono poi stati aggiunti due prequel e due sequel.