Batwheels, Ethan Hawke doppierà Batman

La sinossi ufficiale della nuova serie della DC Comics

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a settembre 2021. FOTO

Il nuovo progetto è ispirato ai fumetti della DC Comics ed è dedicato principalmente ai bambini di età prescolare. Sarà prodotto dalla WarnerMedia Kids & Family. I Batwheels sono un gruppo di veicoli con super poteri che combattono il crimine a Gotham City accanto a Batman, Robin, Batgirl e alcuni supereroi della DC. Il team di auto animate è composto da Bam, che sarebbe la celebre Bat Mobile, da Bibi, la moto di Batgirl, da Redbird, la macchina sportiva di Robin, dalla Batwing e da Buff, il Bat Camion. I Batwheels sono stati creati solo da poco dal Batcomputer, sono molto giovani ed hanno poca esperienza. Nella serie, oltre al crimine che serpeggia nelle strade di Gotham City, dovranno fare i conti con i problemi legati all’essere semplicemente dei ragazzini alle prime armi. Saranno, comunque, dei personaggi positivi a cui ispirarsi e che, con loro avventure eroiche, dimostreranno ai bambini il grande valore dell’amicizia, del lavoro di squadra e soprattutto l’importanza di credere in se stessi.

Tutti i doppiatori di Batwheels

Come appena annunciato, Ethan Hawke sarà la voce di Batman, il protettore di Gotham City. Nella serie l’eroe non comunica direttamente con i Batwheels, ma ne è sempre fonte di ispirazione. Jacob Bertrand doppierà Bam, la Bat Mobile, leader del team dei giovani veicoli. Jordan Reed presterà la sua voce a Rebird, detta anche Red, cioè la macchina sportiva di Robin. Madigan Kacmar sarà Bibi, la determinata e coraggiosa moto di Batgirl. Il team di doppiatori sarà composto anche da Noah Bentley, Lilimar e Kimberly D. Brooks che presteranno la loro voce rispettivamente al camion Buff, al jet supersonico Batwing e al Batcomputer di Batmal. Nel cast troviamo anche Mick Wingert, AJ Hudson e Leah Lewis che doppieranno il robot Moe, il ragazzino prodigio Duke Thomas e Cassandra. Il produttore esecutivo della nuova serie sarà Leah Lewis.

Da Batman al cattivo di Moon Knight

Mentre si diffonde la notizia del suo ruolo da doppiatore nella nuova serie tardata DC Comics, dove presterà la voce all’indimenticabile supereroe Batman, Ethan Hawke è impegnato nelle riprese di un’altra attesa serie di supereroi. A gennaio del 2021, infatti, il celebre attore viene scelto per interpretare il cattivo di “Moon Knight” della Marvel. La nuova serie racconterà la storia del soldato e mercenario Marc Spector che diventerà l’avatar umano del dio egizio della luna Khonshu. Con i suoi nuovi superpoteri combatterà il crimine e i cattivi.

Le interpretazioni più recenti di Ethan Hawke

Ethan Hawke è sicuramente uno dei grandi volti del cinema internazionale. Nel corso della sua carriera è stato nominato due volte agli Oscar come migliore attore non protagonista per “Training Day” e per “Boyhood”. Ha ricevuto anche due nomination per la migliore sceneggiatura non originale nelle pellicole “Before Sunset” e “Before Midnight”. Di recente, ha recitato in film di successo come “I magnifici sette”, “Valerian e la città dei mille pianeti” e “Tesla”. Ha prestato il suo volto anche nella serie “The good Lord Bird”, che ha segnato il suo debutto da protagonista in TV.