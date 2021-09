Maid, il trailer della serie Netflix

Torna a mostrarsi “Maid” dopo il teaser di fine agosto. Netflix ha infatti condiviso sui propri social il trailer ufficiale dello show ispirato all’autobiografia di Stephanie Land. L’arrivo in streaming è previsto per il prossimo 1 ottobre, con visione disponibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick .

Maid, la trama

L’autobiografia di Stephanie Land, che è alla base di questa serie TV, ha un titolo decisamente esplicativo: “Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre”. Un testo entrato nella classifica dei bestseller del New York Times. Un libro che consente di guardare oltre l’immagine che spesso viene venduta all’estero degli Stati Uniti. Il vero mondo è composto da un numero crescente di poveri che faticano a restare in vita in quello che viene considerato il Paese più ricco al mondo.

La protagonista è Alex, madre single fuggita da una relazione violenta. Non può tornare indietro, anche se ciò vuol dire non avere un tetto. Denunciare sarebbe inutile e non cambierebbe le cose. Non resta far altro che lottare. È questa la sua prospettiva. Inizia così a darsi da fare come addetta alle pulizie. Un lavoro che le toglie quasi tutte le forze e che a malapena le consente di restare a galla.

Deve riuscire a superare questa fase, così da assicurare una casa a sua figlia Maddy. La vita l’ha messa a durissima prova, avendo dovuto fare i conti anche con sua madre Paula, bipolare non diagnosticata che di colpo è svanita nel nulla. Alex è anche la narratrice di questa storia. Una donna posta con le spalle al muro il cui tono è a volte disperato, a volte ironico, anche se il suo sorriso è sempre amaro.

Ecco il cast della serie che vede come showrunner Molly Smith Metzler:

Margaret Qualley

Andie MacDowell

Nick Robinson

Anika Noni Rose

Tracy Vilar

Billy Burke

Raymond Ablack

BJ Harrison

Xavier de Guzman

Aimee Carrero

Toby Levins

Uno show che vede tra i produttori la celebre attrice Margot Robbie, impegnata con la sua casa di produzione LuckyChap Entertainment.