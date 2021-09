Warrior, una serie TV ispirata al film con Tom Hardy

Cosa c’è da aspettarsi, dunque, da questa serie TV ispirata a “Warrior”? Ne ha parlato il regista nel corso di un’intervista a “Discussing Film”. A finanziare il progetto ci sarà Lionsgate, ha spiegato O’Connor, che ha poi puntualizzato: “Non ci saranno i Conlan. Non si tratta del film e non ci sarà spazio per nessuno, padre o figli. Lo show avrà però lo stesso spirito della pellicola. L’idea è quella di affrontare delle questioni sociali che sono molto importanti per me. Intendiamo parlare delle realtà dolorose dell’America di oggi. Che si tratti di povertà, incarcerazione, dipendenza o salute mentale, nei miei lavori mi occupo di problemi”.

Un totale di quattro personaggi protagonisti, due uomini e due donne. Si tratta di combattenti, tutti pronti a cimentarsi in questa competizione, per poi fronteggiarsi. Tutti loro hanno delle storie personali che li hanno spinti fino a questo punto. Combattono per dire addio alla povertà che li ha attanagliati per anni, per aiutare economicamente la propria famiglia: “Vogliono fronteggiare le cose che accadono nel mondo. Ho un personaggio che è a Dublino, in Irlanda, nella prigione di Mountjoy. Una ragazza musulmana che combatte e vive nella propria comunità conservatrice fuori Parigi. È lesbica ed è una combattente, ma nessuna delle due cose è ammessa dove vive”. Lo show potrebbe approdare su HBO, ma non vi sono ancora conferme in merito. Lo stesso dicasi per il cast. Il processo è ancora in corso e l’unica conferma, per ora, è quella di Daniel Cormier.