Maradona: Sogno Benedetto, la data di uscita della serie tv biografica

La serie sulla vita di Diego Armando Maradona arriva su Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW. Dieci episodi per ripercorrere la storia e la carriera di uno dei più grandi calciatori di sempre

Maradona: Sogno Benedetto , la serie biografica sulla vita del leggendario Diego Armando Maradona arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video il prossimo 29 ottobre, visibile anche su Sky Q e NOW .

Maradona: Sogno Benedetto, è stata prodotto da BTF Media , in coproduzione con Dhana Media e Latin We . Le riprese sono state realizzate tra l’Argentina, la Spagna, l’Italia, l’Uruguay e il Messico.

Maradona un’icona senza tempo

La recente scomparsa del Pibe de Oro, lo scorso 25 novembre, è stato un colpo durissimo per i milioni di tifosi in tutto il mondo. Con la morte di Diego Armando Maradona, non se ne va solo un grande calciatore, ma un simbolo del calcio moderno che, seppur tra molte controversie, ha comunque rappresentato un periodo in cui lo sport non era solo un business milionario ma un simbolo di appartenenza.

Non stupisce quindi che in tutto il mondo, nonostante le severe restrizioni anti-Covid, le persone abbiano voluto rendere omaggio al loro idolo con manifestazioni spontanee vicino ai luoghi simbolo della sua vita e della sua carriera. Non stupisce nemmeno il fatto che lo Stadio San Paolo di Napoli, poco dopo la morte del campione si stato intitolato alla sua memoria, diventando Stadio Diego Armando Maradona.

Non stiamo parlando solo di un talento sportivo senza precedenti, ma anche di una vera e propria icona pop che ha saputo ridisegnare l’immaginario delle persone attorno alla figura del calciatore, trasformando queste “divinità” in un qualcosa di più umano, di più vicino alle persone e con i problemi della gente comune. Ed è per questo, forse, che nonostante tutto Maradona non è mai stato abbandonato dai suoi sostenitori, perché in fondo El Pibe de Oro era uno di loro e lo è sempre stato.