Maradona, 10 canzoni dedicate al Pibe de Oro

Un personaggio, un calciatore, un uomo come Diego Armando Maradona è stato più volte celebrato anche dalla musica. Il Pibe de Oro, colui che ha portato il Napoli alla vittoria dello Scudetto e l’Argentina a vincere il Mondiale nel 1986, non è solo calcio ma tante altre mille sfumature. Il più forte calciatore di tutti i tempi che si è scontrato sempre con le miserie e i dolori della vita. Troppo importante e affascinante per non divenire figura d’ispirazione per intellettuali, musicisti e cantautori. Anche nei brani a lui dedicati scorre sangue argentino e napoletano con alcune particolarità che testimoniano ancora una volta la sua grandezza e l’esistenza di un campione senza fine. Abbiamo selezionato 10 canzoni dedicate a Diego Armando Maradona, 9 + 1 cantata dallo stesso numero 10, per conoscere anche la sua voce, il suo pensiero su quello che è riuscito a fare e a regalare alla gente.

La Vida Tombola – Manu Chao

Scelto da Emir Kusturica per la sua monografia su Maradona, “La Vida Tombola” è stata scritta da Manu Chao e fa parte dell’album “La Radiolina”. L’urna della tombola raffigura la vita di Diego Armando Maradona:

La vida es una tómbola, de noche y de día

la vida es una tómbola y arriba y arriba

si yo fuera Maradona viviría como él

porque el mundo es una bola

que se vive a flor de piel

Santa Maradona – Mano Negra

Prima di “La Vida Tombola”, Manu Chao aveva già omaggiato Diego Armando Maradona immergendosi totalmente nell’universo ultras insieme al suo gruppo Mano Negra. Nasce così “Santa Maradona”, un vero e proprio inno al calcio che non poteva avere al centro di tutto il Diez per eccellenza:

La coupe du Monde est terminée

Maradona n'était plus là pour protéger les Italiens

Larchuma football club!

Santa Maradona priez pour moi

O reggae e Maradona – Jovine

Pubblicata nel 2017, “O reggae e Maradona” è una canzone di Valerio Jovine che omaggia Diego Armando Maradona mettendo in luce ciò che il calciatore è stato per Napoli:

Maradona chi è? Maradona sei meglio di Pele!

Per chi come me l'ha visto giocare

Ha capito il pallone con la testa della gente

Lui che sognava la coppa del mondo

Ci ha insegnato che i sogni si possono realizzare

Che anche il calcio può essere amore

Che anche un re a volte può cadere

Maradona – Canova

Per l’album di debutto, uscito nel 2016, i Canova hanno scelto di omaggiare Diego Armando Maradona con il brano che porta il suo nome. Sound indie pop per ricordare che il Diez non è soltanto calcio:

Una vita al top

Un amore al top

Una vita senza al tempo

Maradona è tutto quello che ho voluto fino ad adesso

E non parlarmi di calcio sai che quelli come me

Preferiscono giocarlo a piedi nudi senza più badare a niente

Sono figlio della gente

Tango della buena suerte – Pino Daniele

Non poteva mancare un omaggio di Pino Daniele, tifoso del Napoli e simbolo di un’intera generazione che ha ammirato le gesta del campione allo stadio San Paolo. Troisi per il cinema, Maradona per il calcio e Pino Daniele per la musica, tre icone della città di Napoli che hanno caratterizzato gli anni 80 e i primi anni 90:

Lui è un mago con il pallone

Io l’ho visto alzarsi da terra

e tirare in porta

Soffia il vento d’Argentina

davanti agli occhi spalancati

e pieni di grande speranza

e al momento giusto

suona il tango per magia

lui è l’uomo giusto

che ci può far vincere

Doma il mare, il mare doma – Stadio

Nel 2000 gli Stadio dedicano “Doma il mare, il mare doma” a Diego Armando Maradona. Il testo scritto da Curreri, Roversi e Fornilli parla della vita e del destino burrascoso del più grande di tutti i tempi:

Non c'era niente da perdere

Solo un vulcano vicino

E in uno stadio un po' verde

Un giocatore argentino.

Ma di questo racconto

Protagonista è il destino

La mano de Dios – Rodrigo Bueno

La canzone di Rodrigo Bueno è divenuta famosa proprio grazie a Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro viene immortalato da Emir Kusturica nel film “Maradona” mentre canta dal vivo il brano a lui dedicato:

Al poco que debutó

Maradó, Maradó

La doce fue quien coreó

Maradó, Maradó

Su sueño tenia una estrella

Llena de gol y grandeza

Y todo el pueblo cantó

Maradó, Maradó

Nació la mano de Dios

Maradó, Maradó

Fue la alegria del pueblo

Regó de gloria este suelo

Maradona y Pele – Thegiornalisti

Anche Tommaso Paradiso, all’epoca frontman dei Thegiornalisti, ha scelto Diego Armando Maradona per una sua canzone:

Noi crediamo in Robert De Niro

Nella Tigre di Mompracem

Nella storia che sanno tutti

Maradona è megl' 'e Pelé

È megl' 'e Pelé

Diego Armando Maradona – Francesco Baccini

Nell’album del 1992 “Nomi e cognomi”, Francesco Baccini inserisce come seconda traccia “Diego Armando Maradona”. Un omaggio dissacrante che fece discutere e che denunciava le ipocrisie del sistema calcio:

Eccolo, con l'andatura di un apostolo

è lui il messia del calcio d'angolo.

Toccalo, e mentre Napoli fa festa,

ha una voce nella testa

El sueño del Pibe – Diego Armando Maradona

La grandezza e l’ecletticità di Diego Armando Maradona lo hanno spinto a cimentarsi anche nel canto. Ne “El sueno del Pibe” racconta di aver realizzato i suoi sogni:

El estadio lleno,

Glorioso domingo

Por fin en primera

Lo iban a ver.

Faltando un minuto están cero a cero;

Tomó la pelota, sereno en su acción,

Gambeteando a todos se enfrentó al arquero

Y con fuerte tiro quebró el marcador