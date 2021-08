Irina Shayk e Kanye West, la presunta storia sarebbe già finita

Diverse fonti hanno parlato con i media di come mai la tanto chiacchierata relazione tra Irina Shayk , 35 anni, e Kanye West , 44, non si sia trasformata in qualcosa di serio. Il presunto flirt con Irina è stata la prima storia del rapper da quando la sua ex Kim Kardashian ha chiesto il divorzio, a febbraio. Una fonte ha spiegato a Us Weekly che la relazione tra la top model e l'artista non è mai stata troppo profonda. " Kanye e Irina hanno chiuso , ma non hanno mai veramente iniziato, non c'è niente da fare lì", ha detto la fonte, che ha poi spiegato di come la modella non abbia trovato nel cantante “un grande partner romantico".

approfondimento

Kanye West e Irina Shayk in vacanza insieme in Francia

Prima della rottura a Entertainment Tonight è stato detto dalla stessa fonte che l'ex di Bradley Cooper e l'ex di Kim Kardashian si sono semplicemente divertiti insieme. Diverse fonti hanno confermato poi la rottura a People. “Questa non era una storia d'amore destinata a durare. Non è mai stata una cosa seria e per questo non è decollata", ha detto la fonte. Un secondo insider ha aggiunto: “Kanye è stato impegnato a lavorare e passare il tempo con i suoi figli. Questo è il suo obiettivo. Non ha tempo per uscire adesso. Tuttavia, trova Irina fantastica. Rimangono amici". La modella russa e il rapper hanno cominciato a fare notizia come presunta coppia alla fine di maggio, quando l’account Instagram DeuxMoi aveva pubblicato le parole di un conoscente che rivelava che fra i due ci fosse del tenero. All’inizio si è trattato solo di voci, poi i due sono stati paparazzati in Costa Azzurra in occasione del compleanno di lui.

Kanye West, il rapporto con Kim Kardashian

Intanto Kim Kardashian ha deciso di sostenere l'ex marito Kanye West in occasione della cerimonia di lancio del suo ultimo album Donda, un mese dopo aver chiesto il divorzio. Il rapporto tra i due, anche per il bene dei quattro figli (North, Saint, Chicago e Psalm) sono amichevoli. “Lui mi ha insegnato ad essere me stessa sempre, fregandomene degli altri e a vivermi il momento” ha raccontato Kim durante il podcast “We are supported By”. “Lui mi ha spronato a credere di più in me stessa. Ero solita agire e comportami sempre e solo per piacere al pubblico, poi, grazie a lui ho iniziato ad essere semplicemente me stessa, dimenticandomi del giudizio altrui”.