Scene da un matrimonio, il trailer della serie dal 20 settembre su Sky

Arriverà il 20 settembre su Sky e NOW , come rivelato dal trailer appena rilasciato, l’attesissimo SCENE DA UN MATRIMONIO, con Oscar Isaac (Show Me a Hero, Dune) e Jessica Chastain (nominata all’Oscar per Zero Dark Thirty) – anche produttori - nella rivisitazione del classico di Ingmar Bergman a firma di Hagai Levi (In Treatment, Our Boys, The Affair), anche regista di tutti e cinque gli episodi. La miniserie sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 4 settembre nel corso della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

