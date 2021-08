Dear White People 4, il teaser dell'ultima stagione: data d'uscita

approfondimento

La sinossi ufficiale di Netflix: “’Dear White People Vol. 4’, un afro-futuristico e un musical ispirato agli anni ’90, è un’esperienza imperdibile e modo per dire addio”. Quali sono i personaggi del cast che faranno ritorno per la quarta e ultima stagione:

Sam: Logan Browning

Troy: Brandon P. Bell

Reggie: Marque Richardson

Coco: Antoinette Robertson

Lionel: DeRon Horton

Gabe: John Patrick Amedori

Joelle: Ashley Blaine Featherson

Non mancheranno alcune aggiunte attoriali. Spazio a Karamo Brown, di “Queer Eye”. Non si hanno informazioni sul suo personaggio ma, a quanto pare, non interpreterà se stesso. Si tratterà di un personaggio ricorrente, così come nel caso del ruolo assegnato a Rome Flynn, noto per “How to Get Away With Murder”. Di lui si ha almeno un nome. Interpreterà David, impegnato in una sorta di relazione con Coco, del quale pare sia l’esatto opposto.

Per chi non avesse mai visto “Dear White People” e intendesse iniziare la visione dalla prima stagione, ecco alcune informazioni cruciali. Lo show è basato sull’omonimo film di Justin Simien, coinvolto attivamente nella serie.

Gli episodi sono ambientati in una delle università più prestigiose degli Stati Uniti. Al suo interno le tensioni razziali sono presenti sotto la superficie, pronte a esplodere. I protagonisti sono studenti della Winchester University e si ritrovano a fronteggiare ingiustizie sociali, pregiudizi culturali e problemi legati alla correttezza politica e all’attivismo. La discussione e lo scontro sono all’ordine del giorno, al fine di definire se stessi e plasmare la società del domani.