The Last of Us, foto dal set: una città post-apocalittica

Sono in corso di svolgimento le riprese della serie TV di “The Last of Us”, tratta dall’omonimo franchise videoludico di Naughty Dog. I lavori sul set si stanno effettuando in Canada, per la precisione a Calgary, dove sono state fotografate alcune scenografie piuttosto intriganti.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad agosto Un progetto ambizioso, quello di HBO, definito come il più grande mai realizzato nella storia del Canada. Show creato da Craig Mazin, ideatore di “Chernobyl” e sceneggiatore del prossimo “Borderlands”, altro adattamento di un videogioco. La serie non si limiterà a trasporre il titolo di Naughty Dog. Mazin ha infatti intenzione di prendere strade differenti, sotto certi aspetti, sfruttando anche alcune delle idee degli sviluppatori, scartate in seguito e mai proposte nella versione finale per console e PC. Stando alle parole di Neil Druckman, però, si tratterà di un prodotto particolarmente fedele, in termini generali, nel rispetto soprattutto della filosofia di fondo.

approfondimento The Last of Us, quanti episodi avrà la prima stagione Gli scatti della scenografia comparsi sul web hanno esaltato i fan, considerando come al centro delle foto vi sia una città post-apocalittica. Il tutto è ancora in fase di costruzione ma l’effetto, per ora, è decisamente convincente. È facile pensare come i fan di “The Last of Us”, che hanno giocato più volte l’amato titolo, saranno soddisfatti dall’atmosfera che si respirerà nei vari episodi. È possibile, ma è soltanto un’ipotesi, che la città in questione possa rappresentare Boston, per la precisione il North End, dove si svolge parte della trama iniziale, prima del necessario salto temporale.

