The Last of Us, quanti episodi avrà la prima stagione

Lo show farà il proprio esordio nel 2022 e sarà scritto e prodotto da Craig Mazin. Proprio questi ha rivelato il numero di episodi che saranno girati per questa prima stagione. Ci sarà spazio per dieci appuntamenti di un'ora l’uno .

L’inizio delle riprese di “The Last of Us”, nuova serie targata HBO che proporrà sul piccolo schermo l’adattamento del videogioco di Naughty Dog, ha portato ad aumentare l’hype dei fan. Iniziano a circolare informazioni, che vanno oltre le scelte del casting.

La versione televisiva di “The Last of Us” avrà dunque a disposizione 10 ore per eviscerare gli eventi del primo videogioco. Non è detto, però, che il viaggio di Joel ed Ellie del primo dei due titoli Naughty Dog, venga raccontato per intero. Ciò che sappiamo, infatti, è che i dieci episodi saranno incentrati sul primo capitolo.

The Last of Us, parla Neil Druckmann

Neil Druckmann è il creative director di Naughty Dog. Un nome ben noto, il suo, ai fan dei titoli eccellenti della casa di produzione. Le sue parole hanno rassicurato i fan di “The Last of Us”, avvertendoli, al tempo stesso, in merito a certi cambiamenti che avverranno.

La serie TV avrà il compito di concentrarsi sulla filosofia del gioco. Il viaggio di Joel ed Ellie sarà cruciale e potrebbe non lasciare spazio a una serie di rimandi esatti al videogioco: “Che un personaggio indossi gli stessi abiti visti nel videogioco è poco importante. In alcuni casi ci saranno delle somiglianze marcate. È divertente vedere quanto ho scritto passare alle sceneggiature di HBO. In alcuni casi, però, ci saranno delle nette differenze. Si tratta, in fondo, di un differente medium”.

“Il gioco presenta molta più violenza e spettacolarità di quanto sia necessario in una serie TV. Ecco una delle differenze più sostanziali. HBO ha spostato il focus dall’azione hardcore al dramma dei personaggi. Per questo alcuni dei miei episodi preferiti si distanzieranno dalla storia originale”.

The Last of Us, trama e cast

Apprezzato il cast della serie TV di “The Last of Us” da parte dei fan. Il personaggio di Joel sarà affidato a Pedro Pascal. Suo fratello Tommy avrà invece il volto di Gabriel Luna. É proprio questi ad aver condiviso con il pubblico il primo scatto ufficiale dal set. Nella foto è possibile vedere anche Sarah, la figlia di Joel, interpretata da Nico Parker. Il personaggio di Ellie, infine, sarà interpretato da Bella Ramsey.

Per chi non avesse mai giocato a “The Last of Us”, ecco una breve sinossi che sarà al centro della prima stagione della serie. Gli Stati Uniti d’America si ritrovano alle prese con un’epidemia generata da un fungo Cordyceps mutato. Gli esseri umani infettati si tramutano in creature molto aggressive, simili a zombie. Le loro mutazioni sono di vario genere, in grado anche di produrre veri e propri mostri.

Joel vive nei sobborghi di Austin con sua figlia Sarah, di appena 13 anni. La città piomba nel caos, così come altre negli Stati Uniti. L’uomo tenta una fuga disperata, aiutato da suo fratello Tommy. Il mondo, però, non sarà mai più come prima. Trascorsi molti anni, Joel è un uomo diverso. Vive in una città in quarantena, controllata da ciò che resta dell’esercito americano. Il suo lavoro consiste nel riuscire a trasportare oggetti di contrabbando al di fuori, superando il controllo militare. Si ritroverà un giorno, però, a dover portare con sé una ragazzina speciale.