Hawkeye, foto dal set e data d'uscita della serie Marvel

Le serie TV Marvel continuano a riscuotere un grande successo. Il pubblico ha adorato, ad oggi, “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” e “Loki”. Quest’ultima, in particolare, ha avuto un grande impatto su tutto l’universo narrativo del MCU, avviando una nuova trama, quella del Multiverso.

Svariati i progetti attesi, live-action e animati, come nel caso di “What… If?”. Tra questi vi è “Hawkeye”, che vedrà il ritorno di Jeremy Renner nei panni del celebre arciere. Considerando la scena finale, post credits, di “Black WIdow”, non è da escludere, inoltre, che possa esserci un collegamento tra il film d’addio di Scarlett Johansson e questo show.

Renner non sarà l’assoluto protagonista della serie. Condividerà il set con Hailee Steinfeld, di fatto destinata a prendere il suo posto. Poco si sa della trama ma di colpo i Marvel Studios hanno deciso di consentire il rilascio della prima foto ufficiale, avvenuto tramite Entertainment Weekly, annunciando inoltre la data d’uscita ufficiale, in tutto il mondo, di “Hawkeye”. Per poter apprezzare le nuove avventure dell’eroe e della sua allieva occorrerà attendere il 24 novembre. Un lancio ben studiato, considerando come la data corrisponda al giorno precedente quello del Ringraziamento negli USA.