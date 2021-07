Brand New Cherry Flavor, teaser trailer della nuova serie Netflix

Atmosfere da incubo, apparizioni spettrali e creature misteriose nelle otto puntate del nuovo prodotto degli showrunner Nick Antosca e Lenore Zion in streaming dal 13 agosto Condividi:

I sogni diventano incubi, scrive Netflix sul suo canale YouTube ufficiale per presentare il teaser trailer di “Brand New Cherry Flavor”, la nuova serie televisiva con Rosa Salazar nei panni di una giovane regista. Los Angeles è il punto di partenza per un'avventura dai risvolti oscuri che terrà col fiato sospeso gli spettatori. Le otto puntate della miniserie, ciascuna dalla durata di sessanta minuti, andranno in onda in streaming a partire dal 13 agosto e saranno disponibili anche via Sky Q e NOW.

Un incubo allucinato a LA approfondimento Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO Basta un minuto per entrare nell'atmosfera horror di “Brand New Cherry Flavor” il nuovo prodotto Netflix che minaccia di terrorizzare e notti estive degli appassionati del genere. Le immagini del teaser trailer ufficiale mostrano una Città degli Angeli inedita, notturna e misteriosamente sadica. Rosa Salazar (già volto di “Alita - Angelo della Battaglia”, film del 2019 di Robert Rodriguez) è al centro di questa vicenda piena di personaggi macabri e sinistri. Lei per prima, è una protagonista col rossetto rosso e il look dark. La storia è quella di una vendetta soprannaturale. Dopo aver subito un tradimento da parte di chi si fidava, Lisa N. Nova (interpretata dalla Salazar) intraprende un percorso di vendetta che a condurrà nelle foreste brasiliane attraverso scenari reali ed immaginari. Sul suo cammino, zombie, gattini e spietati sicari, tutti personaggi che hanno a che vedere con poteri occulti e soprannaturali. Come una moderna Alice in Wonderland, Lisa sarà protagonista di un viaggio allucinatorio, violento e pop, realizzato con un'estetica accattivante capace di suscitare l'interesse del pubblico che non è appassionato a questo tipo di racconti.