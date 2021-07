Loki, Marvel aggiorna la cronologia: ecco dove si colloca

Marvel ha pubblicato una nuova timeline, inserendo ufficialmente “Loki” nella Fase 4 del MCU, nonostante la sua storia parta dopo la battaglia di New York Condividi:

“Loki” è indubbiamente il prodotto della Fase 4 del MCU più importante di tutti, tra quelli proposti fino a questo momento. “WandaVision” è stato di certo sorprendente e propone tematiche che avranno un impatto in futuro. Si concentra, però, su pochi personaggi e su come la loro vita sarà sconvolta. Lo stesso dicasi per “The Falcon and the Winter Soldier”. Questo è il racconto più maturo dei tre, proponendo un’analisi sociale a dir poco intrigante. Un passaggio del testimone che avviene con grande sofferenza, ma che non potrà avere lo stesso impatto di “Loki” sull’intera narrativa dei prossimi prodotti, al cinema e in televisione.

"Loki" introduce ufficialmente il concetto di Multiverso. Questo, potenzialmente, rende qualsiasi nuova aggiunta canone. Basti pesare allo strambo Loki alligatore. Le possibilità per le future storyline sono infinite e questo è un peso enorme da portare sulle spalle in vista della seconda stagione.

Nuova timeline Marvel

Data la crucialità dello show, è normale chiedersi che spazio trovi, cronologicamente parlando, all'interno della produzione del MCU. Il personaggio di Tom Hiddleston è stato catapultato all'interno della TVA subito dopo gli eventi del primo "Avenger", ovvero la battaglia di New York. Il tempo è relativo, però, all'interno di questa agenzia. A Loki viene inoltre rivelato il suo futuro, prima degli stravolgimenti della serie. Sa, dunque, cosa sarebbe dovuto accadergli nei capitoli successivi. Per questo motivo la nuova timeline proposta dalla Marvel posiziona questo titolo subito dopo "Avengers: Endgame" e prima di "WandaVision".

È di fatto la prima serie subito dopo l'Infinity Saga. Da qui in poi la trama sarà sempre meno lineare, aprendo le porte anche a degli ipotetici ritorni clamorosi. Impossibile non pensare a Visione dopo il dramma di "WandaVision". Aiutata da Strange, Wanda potrebbe riuscire a muoversi nel multiverso e ritrovare la propria famiglia. Da non dimenticare, infatti, che lo show l'ha privata anche dei suoi due figli.