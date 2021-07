Meghan Markle produrrà per Netflix la serie animata Pearl

La duchessa di Essex sarà la creatrice e produttrice di uno show di animazione per la celebre piattaforma di streaming. La protagonista è una dodicenne che trova ispirazione da svariate donne che hanno esercitato un'influenza notevole nel corso della Storia. Questo progetto segue la recente pubblicazione del primo libro illustrato per bambini firmato dalla consorte del principe Harry, ossia "The Bench"

Meghan Markle sarà la creatrice e produttrice di una serie animata dal titolo Pearl, un progetto per Netflix che racconta la storia di una dodicenne che verrà ispirata da svariate donne importanti della Storia.



Lo show rientra nell'ambito dell'accordo che la coppia reale ha stipulato con la piattaforma di streaming, attraverso la Archewell Productions di proprietà di Megan e del principe Harry. Questa sarà la prima serie animata della casa di produzione "reale", definita dalla stessa creatrice e produttrice come una "serie per famiglie", quindi non un prodotto pensato esclusivamente per un target di tipo junior ma per un pubblico più ampio. Lo stesso regista, David Furnish, ha sottolineato come questo progetto sia pensato per un'audience globale di tutte le età.



"Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl ha intrapreso un viaggio alla scoperta di sé mentre cerca di superare le difficoltà quotidiane della vita. Sono entusiasta che la Archewell Productions possa collaborare con una piattaforma potente come Netflix e con produttori incredibili. Assieme creeremo per voi questa nuova serie animata che celebra donne straordinarie nella storia", ha affermato Megan Markle.



L'impegno di Meghan per un intrattenimento di qualità per bambini

L'annuncio di Pearl arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del primo libro illustrato per bambini firmato dalla stessa Meghan Markle. Uscito lo scorso 8 giugno, il libro si intitola The Bench e sembra essere il primo step di una strada che la duchessa vuole percorrere per offrire un intrattenimento di qualità ai bambini e ai giovani in generale.



La chiave di lettura di Pearl non si discosta molto da quella del caso editoriale Storie della buonanotte per bimbe ribelli e l'attesa per questo progetto è tanta, sia per le tematiche sia per colei che sta dietro allo show...



Meghan Markle produttrice esecutiva

La duchessa di Essex ricoprirà il ruolo di produttrice esecutiva di Pearl e lavorerà al fianco del regista canadese David Furnish che ha firmato pellicole come Rocketman e Gnomeo & Juliet (ed è famoso anche per essere il marito di Elton John, quindi non poteva che essere il miglior regista per Rocketman).



Il team di produzione è super rodato e comprende Carolyn Soper (“Sherlock Gnomes,” “Tangled”); Liz Garbus (“I’ll Be Gone in the Dark,” “What Happened, Miss Simone?”), Dan Cogan (“Icarus,” “The Apollo”). Amanda Rynda (“DC Super Hero Girls,” “The Loud House”) è stata scelta come showrunner, sarà quindi lei a supervisionare qualsiasi aspetto della serie.