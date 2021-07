Friends, Courteney Cox nominata agli Emmy a quasi 20 anni dalla fine

Dopo quasi vent’anni dalla messa in onda, l’attrice statunitense ( FOTO ) ha ottenuto la sua prima candidatura ai prestigiosi Emmy Awards. Nelle scorse ore la produzione della cerimonia ha annunciato le nomination della settantatreesima edizione della manifestazione che ogni anno premia produzioni, protagonisti e artisti contraddistintisi negli ultimi mesi.

In queste ore numerosi volti del mondo dorato di Hollywood hanno conquistato attenzione grazie alle nomination ricevute, tra loro spicca sicuramente Courteney Cox , protagonista dell’attesa speciale reunion di Friends insieme a Jennifer Aniston ( FOTO ), Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Infatti, nel corso della messa in onda dell’iconica serie televisiva l’attrice è stata l’unica protagonista principale del cast a non aver mai ricevuto una nomination agli Emmy Awards. Ora, però, la situazione è cambiata.

Friends: The Reunion ha infatti conquistato una candidatura nella categoria Outstanding Variety Special consegnando così a Courteney Cox, classe 1963, l’ambito riconoscimento in quanto coinvolta in qualità di produttore esecutivo al fianco degli altri cinque protagonisti, Marta Kauffman e David Crane.

Nel corso di quasi dieci anni di messa in onda sul piccolo schermo a stelle e strisce, dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004, Friends ha fatto incetta di candidature arrivando a ben sessantadue.