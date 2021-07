Hit & Run, il trailer della nuova serie Netflix

approfondimento

“Hit & Run” racconta ciò che accade quando l’esistenza di un uomo sposato viene completamente stravolta a causa del decesso della moglie. La morte della donna avviene in circostanze misteriose, dopo essere stata coinvolta in un’incidente stradale a Tel Aviv. Il protagonista viene proiettato in una nuova dimensione emotiva, in cui il dolore e la confusione la fanno da padrona. Così, con l’aiuto di una sua ex amante, l’uomo parte alla ricerca degli assassini ma il corso degli eventi lo condurrà alla scoperta di inquietanti verità sul conto della moglie, portando a galla segreti e bugie nascoste.

Il trailer è in lingua inglese e riassume perfettamente l’omicidio della donna e la caccia all’uomo conseguente, svelando una trama ricca di suspense e azione che terrà tutti con il fiato sospeso.

Hit & Run, il cast

L’interprete principale è Lior Raz, che vestirà i panni dell’ex militare delle Forze Speciali Segev Azulai. L’uomo ha scelto di ritirarsi per condurre una vita più tranquilla e formare una famiglia con Naomi Hicks, l’attrice Sanaa Lathan, che verrà brutalmente uccisa all’inizio della serie.

Tra gli altri attori ingaggiati per Hit & Run troviamo Kaelen Ohm, nel ruolo di Danielle Wexler, Moren Rosenblatt, che presterà il suo volto a Tali Shapira e Gregg Henry, come Martin Wexler.

La serie originale Netflix è stata ideata e prodotta da Lior Raz, Dawn Prestwich, Nicole Yorkin e Avi Issacharoff.

Lior Raz, chi è il creatore e protagonista di Hit & Run

Sceneggiatore e attore di origini israeliane classe 1971, Lior Raz è un ex militare delle Forze Speciali, salito agli onori delle cronache per l’ideazione della serie originale Netflix Fauda, ovvero il racconto dell’infiltrazione in Palestina di una squadra di agenti israeliani volta a proteggere la popolazione dagli attentati.

Per il grande schermo l’artista ha lavorato in Delta Force One: The Lost Patrol (2000), Haganenet (2014), Maria Maddalena (2018), Operation Finale (2018) e 6 Underground (2019).

L’acclamata serie “Fauda” (2015/2020) è composta da 36 episodi da 45 minuti ciascuno ed è stata pubblicata in Italia grazie alla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 2 dicembre del 2016.

La prima stagione della serie narra le vicende di Doron, un ufficiale facente parte di un’unità antiterroristica denominata Mista’arvim, che opera sul territorio per catturare un terrorista di Hamas, meglio conosciuto come “La Pantera” e fautore di molteplici attacchi terroristici.